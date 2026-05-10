母親節到來 保險業建議啟動保單健檢留意2風險

一年一度母親節到來，保經業者建議，子女應陪媽媽啟動保單健檢，針對晚年長照與長壽等2大風險進行補強。保險業者觀察，女性平均年齡較男性長，若有高齡醫療需求，可透過保單加強保障。

金管會今天發布新聞稿，提醒媽媽們定期檢視自身保險保障缺口，除了從一般的人壽、傷害、健康或年金保險中獲得所需的保障外，也可適時評估自身需要，投保專為女性設計的婦女保險。

永達保經建議，子女應陪同母親進行深度「保單健檢」，針對晚年最重要的兩大風險長照與長壽，進行調整與規劃。台灣人平均壽命已超過80歲，其中約8.4年是不健康狀態，需要長期照護，且伴隨醫療科技進步，微創手術、達文西手臂等技術日漸普及，帶動醫療開銷持續攀升。

永達保經總經理特助吳柏瑨呼籲，過去10年來，醫療服務類物價指數每年都上漲，2024年3月醫療服務類通膨率甚至高達4.47%。若僅依賴基本社福制度，面臨需要新式技術、特殊輔具、標靶藥物或高品質自費病房時，晚年生活難依照個人意願做選擇。

永達保經建議，保單健檢可依照3脈絡完善保障架構，第一，盤點舊有缺口，許多媽媽早年投保實支實付或手術險，額度可能難應對現今動輒數十萬元的微創手術費用。第二，建立長照保障，評估失能險與長照險的配置。第三，啟動增額壽險補位。針對保障不足之處，利用增額終身壽險作後援。

各家壽險也針對女性保單提出相關建議。富邦人壽指出，女性規劃現金流時，應優先檢視資產配置的穩定性。富邦人壽美富豐盈外幣保險以生存金固定給付，建立現金流來源；美滿長紅增額分紅終身壽險的保單紅利，有機會參與市場成長，提升長期資產增值潛力。

國泰人壽近期也攜手彰化銀行，推出女性專屬的美元利率變動型終身保險「國泰人壽馨美好人生利率變動型美元終身保險（定期給付型）」），聚焦女性常見且高風險的特定傷病，納入自體免疫相關特定傷病。

南山人壽觀察媽媽多有2大焦慮，一是高齡醫療需求，二是生育壓力與新生兒照護壓力，前者因女性平均壽命較男性長，可透過南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS），74歲後啟動實支實付，保障高齡醫療支出；針對後者，南山也推出升級版女性專屬保單，涵蓋從少女到當媽媽各階段的專屬保障。

凱基人壽指出，媽媽可透過「年金險」進行資產規劃，再搭配「定期壽險」強化現階段的保障缺口，並善用網路投保平台投保。