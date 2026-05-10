金控超級股東會6月登場 國票金5月29日董事會改選受關注

股東會旺季即將到來，今年上市金控超級股東會日落在6月12日與6月18日，分別有7家民營金控、4家公股金控召開。今年整體有5家金控進行董事改選，其中又以國票金董事會改選、經營權是否變天最受關注。

今年上市金控股東會由永豐金打頭陣，預計5月26日召開股東會，會中將選舉第9屆董事4席及獨立董事3席，董事名單與現任名單一致。

隨後是5月29日登場的國票金股東會，今年一度出現超額提名，由25位提名人開搶15席董事名額，掀起市場關注。不過，隨後主要股東撤回部分名單，最終通過15席董事提名名單。

國票金此次新任董事名單中，公股占8席、耐斯與人旺各推3席、台鋼集團則推出1席。市場解讀，公股陣營有望取得未來主導權，名單中又以前兆豐金董事長張兆順、前第一金總經理與現任兆豐金獨董吳瑛入列最受矚目。

隨著股東會日期將近，近期一銀、台企銀與合庫銀等業者已委託元大證券徵求國票金委託書；部分僅少數持股不到10張的小股東也接到詢問電話，反映公股陣營在股權保衛戰上不敢大意。

至於6月12日的超級股東會日，合計有富邦金、國泰金、中信金、元大金、台新新光金、凱基金、玉山金7家金控上場，其中富邦金、玉山金將進行董事改選。

富邦金此次改選9席董事與6席獨立董事，與現任名單相比，主要有1位董事、2位獨董異動，由台北市政府社會局局長姚淑文取代市府主計處處長蘇文樹，獨董部分新增前投保中心董事長張心悌與前台大校長管中閔，取代原有的陳新民與陳學智。

此外，今年初玉山金通過合意併購三商壽，玉山金將選舉第9屆董事，改選6席董事與5席獨立董事，值得關注的是，三商壽副董事長許瀞心也獲得提名。

公股行庫方面，包含兆豐金、華南金、第一金、合庫金都在6月18日召開股東會。除了今年適逢改選的合庫金，市場也高度關注，攸關各公股投信子公司「四合一」相關議案是否可排入當天議程並通過決議，目前各金控仍在籌備中。