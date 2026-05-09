彭金隆下鄉高雄宣講亞資專區成績單「如果在高雄可以，何須去新加坡」

金管會主委彭金隆9日出席「2026縣市政策說明會高雄首發場」時表示，高雄資產專區去年7月上線，共有56家金融機構入駐，還有六家等待申請，今年底應會聘僱超過250人，開放38項新業務，提供跨境一站式服務，創新及國際資金跨境合作，帶動地方中心經濟繁榮。盼未來人才回流，「如果在高雄可以，何須去新加坡。」

彭金隆宣講時首先回顧台灣過去30年來的成長，截至今年5月，台股指數增加8.1倍，台股市值增加27倍，護國神山台積電市值增加50倍，金融資產規模增加八倍，人均GDP增加三倍。

他並細數高雄資產專區過去一年的成效，以銀行為例，家族辦公室已服務139家，管理資產超過800億，總計高資產客戶達4500億管理規模。彭金隆提到，現在金融業反應高雄不好租辦公室，資產管理專區發展會帶動不動產及稅收，以及在地產業升級，過去金融業重北輕南，現在希望可以平衡南北。

彭金隆強調目標六年能讓台灣增產管理規模倍增到60兆元，目前不到兩年時間已增加8兆元。國際資產管理公司也非常看重台灣，有八家投信公司願意來台設區域中心。

最後，他說，為助力亞資中心，政府把百年信託打開，這是過去30年無法解決的癥結。而信託是解決家族傳承的重要工具，這次透過協調法務部及財政部等，可以把稅務問題釐清，未來台灣也有像美國王朝信託，讓家族安心在台灣傳承，錢留台灣，減少外流。他強調，會努力打造台灣成為亞洲資產管理中心，並讓高雄成為資產管理的核心典範城市。