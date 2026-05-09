聯邦銀行母親節園遊會台北登場 員工家庭日結合ESG行動

聯邦銀行9日於台北市國立國父紀念館舉辦「聯邦同心 做伙愛媽咪」母親節ESG園遊會，活動融合環境永續、金融教育與親子共融三大主軸，現場逾百個多元攤位與互動體驗，還有小朋友最喜歡的東森幼幼家族與聯邦吉祥物MYKONOS，結合環境永續、親子同樂等熱議主題，活動當天吸引眾多民眾參與。

活動開場由聯邦銀行總經理許維文與國立國父紀念館館長王蘭生、萊爾富總經理郭純宜一同啟動光柱，點亮「聯邦同心 做伙愛媽咪」主題燈球。許維文表示，擴大社會正向影響力是本次活動的核心目標。現場除了號召員工共襄盛舉，更特別邀請公益與環保團體、在地農會及警政單位參與，透過近距離互動，讓民眾在支持公益的同時，也能享受充滿歡樂與溫暖氛圍。此外，許維文也在現場宣布佳績，聯邦銀（2838）在最新一屆公司治理評鑑中脫穎而出，榮獲上市公司前5%的殊榮。他強調，這份肯定歸功於全體同仁的共同努力，未來將秉持穩中求進的精神，實踐企業永續經營。

今年園遊會同時也是聯邦銀行「員工家庭日」，現場不僅邀請同仁攜眷共襄盛舉，更設置在地小農、環保手作及社福公益團體等100多個攤位，透過豐富的親子互動環節，讓同仁在工作之餘能與家人共度溫馨時光。員工活動高潮「水球大戰」由許維文率領經營團隊熱鬧開打。

9日同步舉行聯邦銀行第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽頒獎典禮，今年賽事共吸引近4,000名小朋友參賽，比賽主題結合孝親與環保理念，透過孩子們的純真筆觸描繪出對母親與地球環境的愛與感謝，得獎者中不乏遠從中南部北上參與授獎儀式。

因應環保減碳趨勢，園遊會全面採用「無紙化數位點券」。現場還安排多項ESG互動教育活動，包括「保育總動員」生態互動區，教育推廣環頸雉、石虎等保育類動物，深化民眾環保意識；「永續工坊」則透過環保手作體驗，讓民眾從實做中學習永續知識。除此之外，現場也邀請綠色和平基金會、小豆苗工作坊與在地農會設攤宣導，並推出「以書換蔬」及「回收空瓶」等ESG活動，讓環保與公益並行。

因應近年詐騙案件頻傳，聯邦銀行結合金融專業設置「防詐保衛戰」體驗區，現場除了教導民眾辨識真假鈔、更運用AI資訊守門員互動遊戲，並邀請台北市警察局信義分局現身說法，宣導分享詐騙真實案例，強化民眾金融防詐意識。

為營造母親節溫馨節慶氣氛，園遊會還特別規劃「寵愛媽咪」專區，提供公益按摩、親子噴繪、人像速寫等貼心服務，並邀請東森YOYO家族、知名藝人潘若迪帶來活力四射的精采演出。現場更發送彰化田尾鄉品質最佳的康乃馨花束，以行動支持在地農業並向所有偉大女性朋友表達感謝與祝福。