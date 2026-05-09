安達人壽分紅商品紅利宣告100% 展現穩健經營

安達人壽於8日宣布，董事會已核准2026年所有分紅商品的紅利宣告，達到100％中分紅水準，充分展現分紅帳戶的經營成果。

為回應保戶與日俱增的需求，安達人壽自2023年起積極推出分紅保單，以長期資產配置與風險管理為核心，穩健達成分紅目標。目前安達人壽可銷售分紅保單達11張，透過繳費年期、紅利分配及生存金等多元設計，協助保戶打造全面保障。

安達人壽表示，分紅保單近年來成為退休規劃的新選擇。與傳統型保單及投資型保單相比，分紅保單具備更高彈性，由保險公司管理分紅帳戶，根據商品設計進行最佳配置，讓保戶依帳戶績效獲得分紅保障或紅利。分紅保險不僅提供基本壽險保障，更能依帳戶績效分配紅利，商品設計多元，貼近退休生活的實際需求。

安達人壽財務表現穩健，於2025年12月再度獲得惠譽國際信用評等公司（Fitch Rating）「國際保險公司財務實力評等AA-(twn)」，評等展望穩定。2026年順利接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及新一代清償能力制度（TIS），展現穩健資本結構與風險承擔能力，資金運用彈性，支持多元化投資策略，穩定達成期望目標。

安達人壽近期推出「保障你的未來」品牌廣告，以「世界正在快速改變，你該如何應變？」為主題，提醒民眾在這個充滿變化的時代，為家人和重要的人預先規劃保障的重要性。安達人壽秉持以人為本的精神深根台灣市場，專精於醫療險、傳統壽險、投資型及房貸壽險等商品，並透過銀行、保經代、直效行銷及數位平台等多元通路，將完整的保險方案及優質服務提供給客戶。