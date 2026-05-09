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金融研訓院與臺巴科技大學簽署合作備忘錄 深化台巴產學合作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金融研訓院院長高一誠與臺巴科技大學校長 Jorge Duarte簽署合作備忘錄。金融研訓院／提供
金融研訓院院長高一誠與臺巴科技大學校長 Jorge Duarte簽署合作備忘錄。金融研訓院／提供

巴拉圭共和國為我國重要邦交國，雙方在科技人才的培育上已有深厚的合作關係。在外交部的協助與支持下，台灣金融研訓院院長高一誠2025年8月接受巴拉圭銀行公會邀請，至巴拉圭分享我國經濟與金融發展經驗，並洽談金融人才培育的合作機會。此次配合巴拉圭總統貝尼亞率團訪臺，金融研訓院與臺巴科技大學代表於8日出席「巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，並正式簽署合作備忘錄（MOU）。

本次簽署由高一誠與臺巴科技大學校長Jorge Duarte代表完成，並由貝尼亞及外交部長林佳龍共同見證。合作象徵臺灣與巴拉圭在長期友好關係及既有多元合作基礎上，首度進一步延伸至金融專業人才培力領域，為雙方建立更具系統性金融人才培育及產學合作機制奠定基礎。

臺灣與巴拉圭自1957年建交以來，雙邊關係穩健發展，合作範疇涵蓋農業技術、基礎建設、公共衛生及教育培力等多元領域。臺巴科技大學作為雙邊高等教育與人才合作之重要平台，亦象徵臺灣由傳統援助模式，逐步轉型為以人才培育與能力建構為核心之永續外交模式。此次合作進一步延伸至金融領域，透過制度經驗、專業實務與教育訓練資源之交流，持續深化雙邊合作廣度與專業性。

高一誠表示，本次合作將優先聚焦金融科技（FinTech）與資訊安全（Cybersecurity）兩大關鍵領域。隨著全球金融數位轉型加速推進，金融機構對於數位創新應用、資安治理及科技風險管理人才之需求持續攀升。金融研訓院將透過數位學習與訓練資源輸出，分享臺灣於金融創新與發展經驗，協助友邦培育金融數位人才並強化金融數位韌性。

高一誠進一步指出，本次合作亦具備連結巴拉圭金融市場與產業生態之策略意義。未來將以臺巴科技大學為合作平台，逐步擴展與巴拉圭銀行業及當地金融機構之交流合作，深化與當地金融體系之連結。透過產學合作機制，不僅有助於掌握當地金融市場之人才需求與發展方向，中長期亦可導入臺灣於金融專業認證、風險管理制度、金融科技應用及人才培訓體系經驗，協助提升當地金融產業發展動能。

巴拉圭 林佳龍 外交部

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