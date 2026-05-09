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一卡通、華南銀親自出題 高雄徵選金融科技解方

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
經發局主秘林玉霞指出，高雄金融及保險業及企業總管理機構及管理顧問業成長位居六都第一。圖／高雄市經發局提供
經發局主秘林玉霞指出，高雄金融及保險業及企業總管理機構及管理顧問業成長位居六都第一。圖／高雄市經發局提供

加速技術從研發走向市場，高市府與一卡通合作金庫華南銀行、新安東京海上產險等金融機構共同出題，向國內外新創團隊徵求PoC創新金融解方，獲選單案最高有30萬元獎勵，並可獲金融科技創新園區1年免費進駐資格。

經發局長廖泰翔表示，過去PoC (Proof of Concept概念驗證)成功案例不少，例如摩洛人工智慧Morale AI以AI分析製造數據，協助企業辨識能耗與規劃減碳路徑，並拓展跨國合作，近期也獲國發會創業綻放計畫肯定。

另外，根基智能理財推出碳幣島嶼App，結合發票掃描與碳排計算，完成ISO27001資安認證，開發智能遺產稅務暨贈與稅務管理系統，獲經濟部智慧創新大賞AI應用賞。

廖泰翔說，今年PoC徵選，聚焦永續金融與亞洲資產管理中心創新服務兩大主題，由金融機構直接提出實際場景需求，預計選出8件專案。

題目瞄準金融業數位轉型與淨零需求，一卡通提出減碳存摺2.0全場景數據實證及TWQR跨境支付低碳觀光導流，合作金庫聚焦以VoC為核心的數位體驗創新，華南銀行導入AI自動化風險監控與議合，新安東京海上產險則提出PCAF自動化報告實證。

亞洲資產管理中心則鎖定高資產客群需求，包括跨境投融資自動化與整合風控，以及AI驅動之家族辦公室資產傳承規劃平台，解決跨境配置與資產傳承的難題。

初選入圍每案可獲10萬元補助，另提供園區1年免費進駐資格與專業輔導課程，若在指定期限內完成自提關鍵指標，可再獲10萬元補助；最終決選出3案優選團隊，每案再加碼10萬元，單案最高可獲30萬元。

他說，希望透過激勵與疊加資源，降低創新成本，加速具商業潛力的解決方案進入金融市場，最終獲選團隊有機會在台北金融科技展公開發表成果，展現數位轉型實力。

高市府啟動金融科技創新園區PoC 實證徵選，聯手金融機構共同出題，獲選團隊最高30萬元獎金。圖／高雄市經發局提供
高市府啟動金融科技創新園區PoC 實證徵選，聯手金融機構共同出題，獲選團隊最高30萬元獎金。圖／高雄市經發局提供

華南銀 一卡通 合作金庫

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