一卡通、華南銀親自出題 高雄徵選金融科技解方

加速技術從研發走向市場，高市府與一卡通、合作金庫、華南銀行、新安東京海上產險等金融機構共同出題，向國內外新創團隊徵求PoC創新金融解方，獲選單案最高有30萬元獎勵，並可獲金融科技創新園區1年免費進駐資格。

經發局長廖泰翔表示，過去PoC (Proof of Concept概念驗證)成功案例不少，例如摩洛人工智慧Morale AI以AI分析製造數據，協助企業辨識能耗與規劃減碳路徑，並拓展跨國合作，近期也獲國發會創業綻放計畫肯定。

另外，根基智能理財推出碳幣島嶼App，結合發票掃描與碳排計算，完成ISO27001資安認證，開發智能遺產稅務暨贈與稅務管理系統，獲經濟部智慧創新大賞AI應用賞。

廖泰翔說，今年PoC徵選，聚焦永續金融與亞洲資產管理中心創新服務兩大主題，由金融機構直接提出實際場景需求，預計選出8件專案。

題目瞄準金融業數位轉型與淨零需求，一卡通提出減碳存摺2.0全場景數據實證及TWQR跨境支付低碳觀光導流，合作金庫聚焦以VoC為核心的數位體驗創新，華南銀行導入AI自動化風險監控與議合，新安東京海上產險則提出PCAF自動化報告實證。

亞洲資產管理中心則鎖定高資產客群需求，包括跨境投融資自動化與整合風控，以及AI驅動之家族辦公室資產傳承規劃平台，解決跨境配置與資產傳承的難題。

初選入圍每案可獲10萬元補助，另提供園區1年免費進駐資格與專業輔導課程，若在指定期限內完成自提關鍵指標，可再獲10萬元補助；最終決選出3案優選團隊，每案再加碼10萬元，單案最高可獲30萬元。

他說，希望透過激勵與疊加資源，降低創新成本，加速具商業潛力的解決方案進入金融市場，最終獲選團隊有機會在台北金融科技展公開發表成果，展現數位轉型實力。