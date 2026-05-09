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高雄銀董座 徐翠梅續任

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

高雄銀行（2836）昨（8）日召開股東會並全面改選董事，共選出八名董事及五名獨立董事，其中，一般董事分別由高雄市政府、民股第一大股東晉禾各拿下三席，高雄陳家取得一席、另一席則是自然人董事；五名當選獨立董事中，則有三位新面孔，分別是前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局長李怡慧、高雄市會計師公會理事長黃聖富。

昨股東大會後也舉行常務董事會，推選徐翠梅續任董事長；董事會也通過續聘總經理及副總經理案，由張榮泰出任總經理，宋同強及涂泰祿則出任副總經理。

高雄銀 李慶華 財政部

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