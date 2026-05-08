一卡通iPASS MONEY拚消費祭出優惠 6月底前首次使用App消費享高回饋

一卡通iPASS MONEY衝刺App下載量與代收付金額，針對尚未體驗過APP支付的用戶祭出限時重磅優惠，即日起至6 月30日，首次使用「一卡通iPASS MONEY」App消費，可啟動多重點數回饋，最高回饋比率達20%。首先使用iPASS MONEY App首次消費，當月不限通路，消費總額享有5%一卡通綠點基礎回饋（回饋上限100點，活動總限量1,000萬點）。

iPASS MONEY指出，若善用支付加乘效應，綁定任一銀行信用卡付款，則可額外獲贈5%的點數加碼回饋（每人回饋上限100點，活動總限量2,000萬點）。

若加上iPASS MONEY近期與聯邦銀行、元大銀行等金融夥伴強強聯手，提供最高10%的專屬銀行加碼，整體回饋率瞬間可衝高至20%。

一卡通表示，累積綠點價值等同儲值金（1 點 = 1 元），事後全額折抵通勤交通費、便利商店開銷或生活繳費，讓每一筆日常支出都能自動轉化為「消費即理財」的循環智慧。

iPASS MONEY近期強化全台全家便利商店及萊爾富合作，進駐超商App首頁，提供包含「現金儲值」在內的多元金融服務，讓資金運用更加便利且具彈性。在萊爾富綁定聯邦信用卡有每筆10%現折的即時折扣，在全家消費累積滿額可獲贈優惠券。

一卡通公司表示，iPASS MONEY目標不僅是「支付工具」，而是透過數據驅動，持續擴展自有生態系。隨著電子支付邁入獨立營運新階段，iPASS MONEY正透過深耕全台便利商店、交通運輸及數位金融領域，未來將持續以數據驅動創新，攜手更多通路夥伴，建構更安全、便捷且具備理財價值的支付體驗。