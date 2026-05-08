快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

聽新聞
0:00 / 0:00

一卡通iPASS MONEY拚消費祭出優惠 6月底前首次使用App消費享高回饋

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通iPASS MONEY衝刺App下載量與代收付金額，針對尚未體驗過APP支付的用戶祭出限時重磅優惠，即日起至6 月30日，首次使用「一卡通iPASS MONEY」App消費，可啟動多重點數回饋，最高回饋比率達20%。首先使用iPASS MONEY App首次消費，當月不限通路，消費總額享有5%一卡通綠點基礎回饋（回饋上限100點，活動總限量1,000萬點）。

iPASS MONEY指出，若善用支付加乘效應，綁定任一銀行信用卡付款，則可額外獲贈5%的點數加碼回饋（每人回饋上限100點，活動總限量2,000萬點）。

若加上iPASS MONEY近期與聯邦銀行、元大銀行等金融夥伴強強聯手，提供最高10%的專屬銀行加碼，整體回饋率瞬間可衝高至20%。

一卡通表示，累積綠點價值等同儲值金（1 點 = 1 元），事後全額折抵通勤交通費、便利商店開銷或生活繳費，讓每一筆日常支出都能自動轉化為「消費即理財」的循環智慧。

iPASS MONEY近期強化全台全家便利商店及萊爾富合作，進駐超商App首頁，提供包含「現金儲值」在內的多元金融服務，讓資金運用更加便利且具彈性。在萊爾富綁定聯邦信用卡有每筆10%現折的即時折扣，在全家消費累積滿額可獲贈優惠券。

一卡通公司表示，iPASS MONEY目標不僅是「支付工具」，而是透過數據驅動，持續擴展自有生態系。隨著電子支付邁入獨立營運新階段，iPASS MONEY正透過深耕全台便利商店、交通運輸及數位金融領域，未來將持續以數據驅動創新，攜手更多通路夥伴，建構更安全、便捷且具備理財價值的支付體驗。

一卡通 信用卡 聯邦銀行

延伸閱讀

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

高鐵 TGo 召募新會員 5月好禮、平日搭乘加碼10%點數

海外旅遊熱 國人首季刷卡逾1.25兆元創新高

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

相關新聞

金管會曝今年度六大施政重點 聚焦推動發展具台灣特色的亞資中心

金管會11日將於立法院財委會會議進行2026年度預算報告，報告中揭露去年度的施政計畫實施成果，並公布今年度施政重點，涵蓋金融韌性強化、市場紀律健全、消費者保護、亞洲資產管理中心發展、金融科技創新，以及綠色轉型金融，針對發展具台灣特色的亞資中心，進一步擴大財富管理業務規模、建構境外一站式金融服務平台、深化資本市場發展，提升台灣資產管理競爭力。

北富銀主辦杏業生技53億聯貸案簽約 為首筆醫療長照社會責任聯貸案

台北富邦銀行與第一銀行主辦承業生醫企業集團旗下杏業生技股份有限公司新臺幣53億元社會責任聯貸案，8日正式簽約。本案由北富銀擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行、第一銀行擔任額度管理銀行，在彰化銀行、合作金庫、華南銀行及台新銀行4家銀行踴躍參與下，以超額募集率120%順利完成募集，展現聯貸銀行團對承業生醫投入台灣長照事業的支持與肯定。

安達人壽分紅商品紅利宣告100% 展現穩健經營實力

安達人壽8日宣布，董事會已核准2026年所有分紅商品的紅利宣告，達到100％中分紅水準，充分展現分紅帳戶的經營成果。

Mobile ID 外籍人士也可用！ 臺網攜全盈+PAY 優化外籍人士電支業務

臺灣網路認證公司TWCA旗下TWID身分識別中心與全盈+PAY 攜手合作，全盈+PAY 導入TWID身分識別中心「Mobile ID行動身分識別服務（MID）」，率先應用於「外國人線上申請使用電支帳戶並開通國內跨機構間之匯兌業務」的身分認證機制，大幅優化外籍人士在台的金融服務便利性，更象徵著行動身分識別機制在多元族群與跨境服務上的重大突破。

您交易我捐贈！第一金證券投資也能改變世界Ⅲ開跑

第一金證券將業務與社會公益結合，已邁入第3年的「投資也能改變世界」專案即日起啟動，再度廣邀全體客戶參與復康巴士捐贈計畫，在活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露已掛牌的ESG ETF與ETN，每買進3,000元即由公司額外提撥1元做為捐贈基金。

國發會攜手金管會、證交所 推地方創生納入 ESG 評鑑

為深化地方創生的實質影響力，國發會與金管會、證交所達成合作，將地方創生範例正式納入「115年度 ESG 評鑑」指標，並歸納出三大合作模式，期盼透過政策引導與模式建立，協助企業將永續行動轉化為實質價值，讓企業資源能與地方需求精準對接，發揮更高效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。