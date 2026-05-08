滙豐搶攻高資產市場新推保費融資 上限300萬美元

據統計截至2026年3月底，台灣資產淨值過億的「高資產」人數及高資產管理規模（AUM），雙創歷史新高；滙豐銀行（台灣）看準台灣高資產財管的龐大市場，8日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求。

滙豐（台灣）分析台灣高資產市場的發展趨勢，不論是人數及資產規模皆處於高速擴張階段，資產管理與財富規劃業務仍具成長潛力。台灣高資產客群在資產配置展現出「立足台灣、布局全球」的積極心態，全球化的資產配置儼然已成為趨勢。

國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：滙豐善用集團的全球資源和經驗，透過強化基礎營運、推動人才發展、優化客戶體驗、穩健財務成長以及深化高端客群經營等五大策略方針，深耕台灣高資產管理市場，並持續響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

滙豐（台灣）國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱指出，滙豐國際財富管理暨卓越理財業務遍及全球超過30個市場，其中包含12個私人銀行網絡，能夠提供客戶結合銀行、投資和財富的解決方案，一站就能滿足客戶在多元市場資產配置與傳承保障的需求。

根據2025年滙豐全球企業家財富報告調查，受訪的台灣企業家中有15%表示將在未來一年內增加壽險在資產組合中的比重。對於這群高資產淨值人士而言，保險能夠兼顧保障和傳承，透過保費融資方案，還能保有資金流動的餘裕，也讓保費融資成為符合其需求的解決方案之一。

滙豐（台灣）國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，保費融資方案能夠協助客戶在完善保障規劃之餘，同時保有資金流動性，降低一次性的資金負擔並提升資產配置效率，讓高資產客群可以更游刃有餘的面對人生不同階段的多元需求，融資上限為300萬美元。