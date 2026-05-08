快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

聽新聞
0:00 / 0:00

滙豐搶攻高資產市場新推保費融資 上限300萬美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求。滙豐銀行／提供
滙豐銀行推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求。滙豐銀行／提供

據統計截至2026年3月底，台灣資產淨值過億的「高資產」人數及高資產管理規模（AUM），雙創歷史新高；滙豐銀行（台灣）看準台灣高資產財管的龐大市場，8日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求。

滙豐（台灣）分析台灣高資產市場的發展趨勢，不論是人數及資產規模皆處於高速擴張階段，資產管理與財富規劃業務仍具成長潛力。台灣高資產客群在資產配置展現出「立足台灣、布局全球」的積極心態，全球化的資產配置儼然已成為趨勢。

國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：滙豐善用集團的全球資源和經驗，透過強化基礎營運、推動人才發展、優化客戶體驗、穩健財務成長以及深化高端客群經營等五大策略方針，深耕台灣高資產管理市場，並持續響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

滙豐（台灣）國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱指出，滙豐國際財富管理暨卓越理財業務遍及全球超過30個市場，其中包含12個私人銀行網絡，能夠提供客戶結合銀行、投資和財富的解決方案，一站就能滿足客戶在多元市場資產配置與傳承保障的需求。

根據2025年滙豐全球企業家財富報告調查，受訪的台灣企業家中有15%表示將在未來一年內增加壽險在資產組合中的比重。對於這群高資產淨值人士而言，保險能夠兼顧保障和傳承，透過保費融資方案，還能保有資金流動的餘裕，也讓保費融資成為符合其需求的解決方案之一。

滙豐（台灣）國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，保費融資方案能夠協助客戶在完善保障規劃之餘，同時保有資金流動性，降低一次性的資金負擔並提升資產配置效率，讓高資產客群可以更游刃有餘的面對人生不同階段的多元需求，融資上限為300萬美元。

滙豐銀行

延伸閱讀

金管會曝今年度六大施政重點 聚焦推動發展具台灣特色的亞資中心

安達人壽分紅商品紅利宣告100% 展現穩健經營實力

讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化體驗重塑高資產財管新模式

臺美貿易新局下的企金融資戰略：ART、MOU 與租賃業的轉型契機

相關新聞

金管會曝今年度六大施政重點 聚焦推動發展具台灣特色的亞資中心

金管會11日將於立法院財委會會議進行2026年度預算報告，報告中揭露去年度的施政計畫實施成果，並公布今年度施政重點，涵蓋金融韌性強化、市場紀律健全、消費者保護、亞洲資產管理中心發展、金融科技創新，以及綠色轉型金融，針對發展具台灣特色的亞資中心，進一步擴大財富管理業務規模、建構境外一站式金融服務平台、深化資本市場發展，提升台灣資產管理競爭力。

北富銀主辦杏業生技53億聯貸案簽約 為首筆醫療長照社會責任聯貸案

台北富邦銀行與第一銀行主辦承業生醫企業集團旗下杏業生技股份有限公司新臺幣53億元社會責任聯貸案，8日正式簽約。本案由北富銀擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行、第一銀行擔任額度管理銀行，在彰化銀行、合作金庫、華南銀行及台新銀行4家銀行踴躍參與下，以超額募集率120%順利完成募集，展現聯貸銀行團對承業生醫投入台灣長照事業的支持與肯定。

安達人壽分紅商品紅利宣告100% 展現穩健經營實力

安達人壽8日宣布，董事會已核准2026年所有分紅商品的紅利宣告，達到100％中分紅水準，充分展現分紅帳戶的經營成果。

Mobile ID 外籍人士也可用！ 臺網攜全盈+PAY 優化外籍人士電支業務

臺灣網路認證公司TWCA旗下TWID身分識別中心與全盈+PAY 攜手合作，全盈+PAY 導入TWID身分識別中心「Mobile ID行動身分識別服務（MID）」，率先應用於「外國人線上申請使用電支帳戶並開通國內跨機構間之匯兌業務」的身分認證機制，大幅優化外籍人士在台的金融服務便利性，更象徵著行動身分識別機制在多元族群與跨境服務上的重大突破。

您交易我捐贈！第一金證券投資也能改變世界Ⅲ開跑

第一金證券將業務與社會公益結合，已邁入第3年的「投資也能改變世界」專案即日起啟動，再度廣邀全體客戶參與復康巴士捐贈計畫，在活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露已掛牌的ESG ETF與ETN，每買進3,000元即由公司額外提撥1元做為捐贈基金。

國發會攜手金管會、證交所 推地方創生納入 ESG 評鑑

為深化地方創生的實質影響力，國發會與金管會、證交所達成合作，將地方創生範例正式納入「115年度 ESG 評鑑」指標，並歸納出三大合作模式，期盼透過政策引導與模式建立，協助企業將永續行動轉化為實質價值，讓企業資源能與地方需求精準對接，發揮更高效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。