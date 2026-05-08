快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：提升金融韌性 建置不動產授信暴險儀表板

中央社／ 台北8日電
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會報告表示，為強化金融業資本韌性與風險監理，銀行監理資料數位申報暨分析機制已完成第1階段系統平台建置，自去年10月1日起辦理授信及信用卡業務試報作業，並已完成建置不動產授信暴險儀表板。

立法院財政委員會下週將審查金管會115年度預算案，並進行詢答。

金管會書面報告揭示6大施政重點，包括提升金融韌性與風險監理，健全市場紀律與公司治理，落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐，發展具台灣特色的亞洲資產管理中心，促進金融科技創新與服務，以及推動綠色及轉型金融。

金管會表示，115年度歲入部分共編列新台幣8億830萬7000元，年增6萬元，歲出部分則編列18億2472萬9000元，年增1億2161萬9000元，主要是增加人事費、分攤板橋車站辦公大樓電梯汰換等所需管理費、派員出國計畫經費，以及行政工作委外等。

回顧去年施政計畫實施成果，金管會說明，在強化金融業資本韌性與風險監理方面，推動銀行監理資料數位申報暨分析機制，去年已完成第1階段系統平台建置，自去年10月1日起辦理授信及信用卡業務試報作業，並已完成建置不動產授信暴險儀表板。

在落實消費權益保護與普惠金融方面，金管會表示，去年金融機構合計攔阻1萬4259件，攔阻金額逾112億元。另對強化融資租賃業消費者保護措施，符合一定條件的融資租賃業者納入「金融消費者保護法」適用。首階段已於去年9月生效，第2階段於今年3月生效，將13家金融機構轉投資的融資租賃業者納入適用，第3階段預計於今年9月納管。

在推動亞洲資產管理中心方面，金管會說明，去年以來已新增核准9家銀行辦理高資產業務，截至今年3月底，已核准21家銀行，均已開辦高資產業務，全台高資產客戶人數達2萬3206人，管理資產總額（AUM）達2兆3999億元。

金管會表示，亞洲資產管理中心高雄專區已於去年7月正式開辦，截至今年4月底，已有56家金融機構，包括21家銀行、16家證券投資信託及證券投資顧問公司、13家證券商與6家保險公司獲准進駐高雄專區試辦業務。

金管會說明，為推動具台灣特色的個人投資儲蓄專戶（TISA），第1階段TISA已於去年7月上線，共有超過13萬人開戶，有25家投信公司、45檔基金加入。

金管會 信用卡 金融業

延伸閱讀

3月國銀放款增逾7千億創大量 首季賺1742億同期最高

散戶台股成交、當沖皆逾5成 金管會：近5年占比已降

搶攻台灣財管市場 滙豐推高雄專區保費融資服務

滙豐銀攜手安聯人壽推「保費融資」 融資上限為300萬美元

相關新聞

金管會曝今年度六大施政重點 聚焦推動發展具台灣特色的亞資中心

金管會11日將於立法院財委會會議進行2026年度預算報告，報告中揭露去年度的施政計畫實施成果，並公布今年度施政重點，涵蓋金融韌性強化、市場紀律健全、消費者保護、亞洲資產管理中心發展、金融科技創新，以及綠色轉型金融，針對發展具台灣特色的亞資中心，進一步擴大財富管理業務規模、建構境外一站式金融服務平台、深化資本市場發展，提升台灣資產管理競爭力。

北富銀主辦杏業生技53億聯貸案簽約 為首筆醫療長照社會責任聯貸案

台北富邦銀行與第一銀行主辦承業生醫企業集團旗下杏業生技股份有限公司新臺幣53億元社會責任聯貸案，8日正式簽約。本案由北富銀擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行、第一銀行擔任額度管理銀行，在彰化銀行、合作金庫、華南銀行及台新銀行4家銀行踴躍參與下，以超額募集率120%順利完成募集，展現聯貸銀行團對承業生醫投入台灣長照事業的支持與肯定。

安達人壽分紅商品紅利宣告100% 展現穩健經營實力

安達人壽8日宣布，董事會已核准2026年所有分紅商品的紅利宣告，達到100％中分紅水準，充分展現分紅帳戶的經營成果。

Mobile ID 外籍人士也可用！ 臺網攜全盈+PAY 優化外籍人士電支業務

臺灣網路認證公司TWCA旗下TWID身分識別中心與全盈+PAY 攜手合作，全盈+PAY 導入TWID身分識別中心「Mobile ID行動身分識別服務（MID）」，率先應用於「外國人線上申請使用電支帳戶並開通國內跨機構間之匯兌業務」的身分認證機制，大幅優化外籍人士在台的金融服務便利性，更象徵著行動身分識別機制在多元族群與跨境服務上的重大突破。

您交易我捐贈！第一金證券投資也能改變世界Ⅲ開跑

第一金證券將業務與社會公益結合，已邁入第3年的「投資也能改變世界」專案即日起啟動，再度廣邀全體客戶參與復康巴士捐贈計畫，在活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露已掛牌的ESG ETF與ETN，每買進3,000元即由公司額外提撥1元做為捐贈基金。

國發會攜手金管會、證交所 推地方創生納入 ESG 評鑑

為深化地方創生的實質影響力，國發會與金管會、證交所達成合作，將地方創生範例正式納入「115年度 ESG 評鑑」指標，並歸納出三大合作模式，期盼透過政策引導與模式建立，協助企業將永續行動轉化為實質價值，讓企業資源能與地方需求精準對接，發揮更高效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。