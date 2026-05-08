金管會：提升金融韌性 建置不動產授信暴險儀表板

金管會報告表示，為強化金融業資本韌性與風險監理，銀行監理資料數位申報暨分析機制已完成第1階段系統平台建置，自去年10月1日起辦理授信及信用卡業務試報作業，並已完成建置不動產授信暴險儀表板。

立法院財政委員會下週將審查金管會115年度預算案，並進行詢答。

金管會書面報告揭示6大施政重點，包括提升金融韌性與風險監理，健全市場紀律與公司治理，落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐，發展具台灣特色的亞洲資產管理中心，促進金融科技創新與服務，以及推動綠色及轉型金融。

金管會表示，115年度歲入部分共編列新台幣8億830萬7000元，年增6萬元，歲出部分則編列18億2472萬9000元，年增1億2161萬9000元，主要是增加人事費、分攤板橋車站辦公大樓電梯汰換等所需管理費、派員出國計畫經費，以及行政工作委外等。

回顧去年施政計畫實施成果，金管會說明，在強化金融業資本韌性與風險監理方面，推動銀行監理資料數位申報暨分析機制，去年已完成第1階段系統平台建置，自去年10月1日起辦理授信及信用卡業務試報作業，並已完成建置不動產授信暴險儀表板。

在落實消費權益保護與普惠金融方面，金管會表示，去年金融機構合計攔阻1萬4259件，攔阻金額逾112億元。另對強化融資租賃業消費者保護措施，符合一定條件的融資租賃業者納入「金融消費者保護法」適用。首階段已於去年9月生效，第2階段於今年3月生效，將13家金融機構轉投資的融資租賃業者納入適用，第3階段預計於今年9月納管。

在推動亞洲資產管理中心方面，金管會說明，去年以來已新增核准9家銀行辦理高資產業務，截至今年3月底，已核准21家銀行，均已開辦高資產業務，全台高資產客戶人數達2萬3206人，管理資產總額（AUM）達2兆3999億元。

金管會表示，亞洲資產管理中心高雄專區已於去年7月正式開辦，截至今年4月底，已有56家金融機構，包括21家銀行、16家證券投資信託及證券投資顧問公司、13家證券商與6家保險公司獲准進駐高雄專區試辦業務。

金管會說明，為推動具台灣特色的個人投資儲蓄專戶（TISA），第1階段TISA已於去年7月上線，共有超過13萬人開戶，有25家投信公司、45檔基金加入。