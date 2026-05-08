台股拉回新台幣終止連4升 週線收紅升2.19角

荷莫茲海峽又傳爭端，中東緊張局勢升溫，打擊市場風險偏好，美元指數回升，股匯同步承壓。外資雙向操作之下，新台幣兌美元今天走勢震盪，終場收在31.429元，貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額27.445億美元。

美國和伊朗新一波衝突引發投資人憂慮，加上人工智慧（AI）概念股回吐漲幅，台股今天高檔震盪超過900點，終場加權指數收在41603.94點，下跌329.84點。外資也終結連4買，今天轉為提款台股120億元。

新台幣兌美元以31.44元開盤後，反映美元回彈、台股下挫，迅速貶至盤中低點31.465元，不過外資前日買超後的匯入量能延續，加上出口商趁勢進場，帶動匯價翻揚，最高升抵31.365元，午後外資轉向匯出，進口商等逢低買盤也敲進美元，終場小幅翻黑，終止連4升。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.19角或0.7%，週線翻紅。

外匯交易員指出，這波台股漲勢驚人，今天稍做休息，但修正幅度不大，看來多頭格局並未鬆動，「漲高拉回蠻正常，只要台股還是有力，新台幣很難太弱」。

外匯交易員認為，目前新台幣匯率主要反映資金面，只要台股繼續衝，新台幣就能延續升值態勢，一階一階前進，不過若要一口氣挺進31.2元價位，可能得要新的利多出現，如國際油價跳水、通膨警報解除，或是聯準會釋出鴿派訊號等。

不過中東戰事前景未明，如果市場疑慮升溫，台股轉為橫向震盪，外匯交易員認為，新台幣升勢也會暫時熄火，短線於31.300元至31.700元區間整理。