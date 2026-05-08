搶攻台灣財管市場 滙豐推高雄專區保費融資服務

外銀積極搶攻台灣財富管理市場，滙豐銀行今天表示，攜手集團策略夥伴安聯人壽，於亞資中心高雄專區推出保費融資服務，對高資產客戶而言，不僅能夠兼顧保障和傳承，也保有資金流動餘裕。

滙豐（台灣）商業銀行今天舉行媒體分享會，說明布局高資產財富管理策略，並公布今年第1季資產管理規模、財管收入、卓越理財尊尚客戶數均呈雙位數成長。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱表示，根據中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）調查，台灣新台幣億元以上高資產客群的個人財富規模，將在3年內逼近60兆元，2029年高資產客群人數將達15.5萬人，其中逾半數為企業主，超過7成年齡超過45歲。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘指出，根據保發中心統計，2025年國人平均每年保費支出成長至11.3萬元，均較2024年10.4萬元、2023年9.3萬元增加，其中，高資產客戶年繳保費高出一般客戶逾50倍，對此，滙豐銀已於高雄專區推出保費融資服務，協助客戶兼顧資產配置與流動性需求。

此外，根據滙豐銀今年初公布的2025年「滙豐全球企業家財富報告」調查，高達15%受訪的台灣企業家表示，將在未來1年內增加壽險在資產組合中的比重。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，台灣財富管理市場非常競爭，作為台灣全球化最徹底的外銀，無論在美國、歐洲、亞洲等據點，均可透過全球化平台提供消金及企金的跨國服務，這便是滙豐銀不可忽略的優勢。

胡醒賢說明，將透過財務成長、客群成長、提升體驗、強化人才、強化營運等5大策略，以高資產及富裕客群為主要目標客群，提供整合式財富管理及全球金融服務，包括今年下半年即將推出新一代Premier服務，藉此強化高端客群經營。