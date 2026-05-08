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金管會曝今年度六大施政重點 聚焦推動發展具台灣特色的亞資中心

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會11日將於立法院財委會會議進行2026年度預算報告，報告中揭露去年度的施政計畫實施成果，並公布今年度施政重點，涵蓋金融韌性強化、市場紀律健全、消費者保護、亞洲資產管理中心發展、金融科技創新，以及綠色轉型金融，針對發展具台灣特色的亞資中心，進一步擴大財富管理業務規模、建構境外一站式金融服務平台、深化資本市場發展，提升台灣資產管理競爭力。

金管會指出，推動台灣成為亞洲資產管理中心已取得階段性成果。截至今年4月底，設於高雄的「資產管理專區」試辦業務，已有包括銀行、投信投顧、證券業及保險業共56家金融機構獲准進駐。

此外，2025年以來已新增核准9家銀行辦理高資產業務，截至今年3月底已核准21家銀行，均已開辦高資產業務，高資產客戶人數達23,206人，管理資產總額（AUM）達2兆3,999億元。

為鼓勵國人自主儲蓄投資，金管會推動具台灣特色之個人投資儲蓄專戶（TISA），督導台灣集中保管結算所於 114 年 7 月實施TISA 制度，建置帳戶及推動經理費率及手續費率優惠之基金商品，以鼓勵民眾開設TISA帳戶進行投資。第一階段個人投資儲蓄投資帳戶（TISA）於去年7月上線以來，共計超過13萬人開戶，已有25家投信公司、45檔基金加入。

金融商品方面，截至今年3月底，主動式ETF掛牌數量已有28檔，資產管理規模約3,982億元，逼近4,000億元大關，另有3檔被動式多資產ETF掛牌上市櫃，資產管理規模約32億元。

金管會表示，今年度亞資中心施政方向中，將持續推動財富管理促進計畫，完備高資產客戶（私人銀行）業務相關作業規範、擴大跨境金融服務範疇及推動家族辦公室；持續推動壯大資產計畫，透過鬆綁相關法令；建構「境外資產管理平臺」(OAMU）一站式金融服務；推動資金投入公共建設計畫，以及擴大投資台灣計畫、強化TISA功能與誘因，與相關部會研商適合本國特性及社會共識之租稅鼓勵機制，以落實全民參與普惠金融。

金管會 高雄 立法院

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