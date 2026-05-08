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匯豐銀攜手安聯人壽推「保費融資」 融資上限為300萬美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

匯豐銀行今宣布推出保費融資產品，此次匯豐銀行和安聯人壽合作，看準台灣高資產財管的龐大市場，以「保費融資」產品滿足高資產客戶需求。

匯豐銀推出的保費融資，讓高資產保戶不必支付全額的保費，只需繳交一部分，其餘由銀行來支付剩餘的保費；保戶僅需繳交利息給銀行，好處是高資產客群可以有更多的可運用資金。

匯豐銀在4月中推出保費融資產品，該產品推出受歡迎程度超出市場預期，顯示市場對該產品的需求非常大。

匯豐銀舉例，若保戶年繳保費是1,600萬元，可以自繳600萬元，其餘1,000萬向匯豐作保費融資，月繳利息只需2萬元左右。保費融資的可借貸金額，和保單本身的價值解約金有關，另外，保費融資的上限為300萬美元（約9,450萬台幣）。

匯豐

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