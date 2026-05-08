Mobile ID 外籍人士也可用！ 臺網攜全盈+PAY 優化外籍人士電支業務

臺灣網路認證公司TWCA旗下TWID身分識別中心與全盈+PAY 攜手合作，全盈+PAY 導入TWID身分識別中心「Mobile ID行動身分識別服務（MID）」，率先應用於「外國人線上申請使用電支帳戶並開通國內跨機構間之匯兌業務」的身分認證機制，大幅優化外籍人士在台的金融服務便利性，更象徵著行動身分識別機制在多元族群與跨境服務上的重大突破。

過去在台外籍人士在申請電子支付相關服務時，常因身分核驗流程繁瑣而受限。現在，凡持有居留證、護照等合法身分證明文件，並向國內電信業者申辦門號的外籍用戶，即可透過MID進行即時身分識別。

近年來，全盈+PAY 透過開發多元客群拓展差異化市場，鎖定在臺持有居留證的國際及東南亞族群，觀察到在台外籍人士於註冊流程時易發生資料登錄錯誤、程序繁瑣耗時等狀況，以致未能完成身分驗證而無法享有支付金融服務。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，透過MID即時驗證身分，不僅更有效率提升會員身分等級，也突破各項跨境支付服務所必需的身分限制，有效降低在台外籍人士進行國外轉帳的門檻，進一步體現普惠金融與ESG永續價值。

臺網公司協理周兆平協理表示，透過電信業者端的身分資料庫，MID能協助電子支付業者即時驗證使用者身分，確保「人、卡、證」三位一體，讓在台外籍人士也能享有與國民同等便利、安全的數位金融體驗。

周兆平進一步說明根據《電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法》規定，電子支付機構辦理會員註冊電子支付帳戶、以及申請跨機構間之國內外小額匯兌作業時，均須針對會員註冊的行動電話號碼進行確認。

透過TWID MID服務，全盈+PAY可同時達成門號有效性、身分一致性兩大合規指標，確認使用者提供之行動電話號碼為真實可用，確認使用者與該行動電話號碼持有人為同一統一編號（如居留證統一證號），可望在安全的前提下，大幅加速服務申辦流程，協助電子支付業者打造外籍人士生態圈之便利基礎建設。

臺網公司強調，深耕數位金融服務資安與打造安全數位臺灣基礎建設，旗下TWID身分識別中心應用範圍橫跨政府、金融產業與各類電子商務平台。未來持續與合作夥伴攜手在法遵與資安的堅實基礎上，建構安全便利的數位金融生態圈。