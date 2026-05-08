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您交易我捐贈！第一金證券投資也能改變世界Ⅲ開跑

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
第一金證券「投資也能改變世界」專案即日起啟動。
第一金證券「投資也能改變世界」專案即日起啟動。

第一金證券將業務與社會公益結合，已邁入第3年的「投資也能改變世界」專案即日起啟動，再度廣邀全體客戶參與復康巴士捐贈計畫，在活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露已掛牌的ESG ETF與ETN，每買進3,000元即由公司額外提撥1元做為捐贈基金。

根據統計數據，2025年底台灣已經進入超高齡社會，大部分縣市的65歲以上老年人口比率超過20%，另身心障礙者達到120餘萬人，加上重病失能者，眾多行動不便民眾在就醫、復健、日常外出等對復康巴士依賴甚深。

第一金證券瞭解廣大弱勢族群的需求，秉持關懷弱勢、心繫社會的初衷，自2024年起啟動「投資也能改變世界」專案，邀請客戶共同關注復康巴士缺車問題，公私協力強化身障及失能者的交通網，協助他們找回遺失的行動力，獲得客戶熱烈迴響，已於2024、2025年各捐贈1輛復康巴士給澎湖縣及屏東縣政府。

今年的「投資也能改變世界Ⅲ」活動，再度邀請所有客戶一同參與，透過小投資集結成大力量，關懷弱勢族群出行的便利，投資理財的同時也支持社會公益，讓投資也能改變世界，共同實踐聯合國健康與福祉的SDGs永續發展目標，客戶買進總金額愈高，來自社會共襄盛舉的捐助力量也更高。

活動自即日起至7月31日止，凡是第一金證券客戶皆可參與本活動，期滿將結合客戶的支持力量，致贈復康巴士予需要的單位；另外，為增進投資大眾瞭解SDGs，第一金證券活動期間不定期在facebook、LINE官方帳號推出了解SDGs單元與互動遊戲，一起認識SDGs指標的核心精神。

活動詳細內容請參考第一金證券官網：https://firstsec.tw/8zhszf

第一金

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