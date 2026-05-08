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國發會攜手金管會、證交所 推地方創生納入 ESG 評鑑

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為深化地方創生的實質影響力，國發會金管會證交所達成合作，將地方創生範例正式納入「115年度 ESG 評鑑」指標，並歸納出三大合作模式，期盼透過政策引導與模式建立，協助企業將永續行動轉化為實質價值，讓企業資源能與地方需求精準對接，發揮更高效益。

國發會表示，地方創生不僅是企業實踐永續的重要場域，也有助於強化長期發展動能。企業若能精準對接地方需求，不僅能系統化呈現社會參與成果，也能透過協作接軌國際永續準則、降低營運風險，並提升品牌聲譽與社會認同感。

為了讓企業更有效率地參與，國發會辦理「地方創生與企業永續共創計畫」，並歸納出「加速器型」、「價值整合型」及「生態建構型」三種具代表性的合作模式。國發會強調，企業可從ESG框架出發，鎖定低碳行動、循環再生、生態保育、社會共榮、教育培力、樂齡友善、偏鄉關懷、文化深耕及夥伴共創等九大永續關鍵議題，作為跨領域對接的橋樑。

首先是「加速器型」，國發會指出，由企業提供資源與專業，深耕地方。如金寶電子（2312）於深坑推動茶產業復興，以及玉山銀行提供財務培力支援等。

其次是「價值整合型」，國發會解釋，結合企業本業優勢，建構市場化雙贏模式。如全家便利商（5903）店結合移工計畫進行文化轉譯，家樂福輔導在地品牌對接商業通路等。

最後是「生態建構型」，強調科技與地方脈絡的深度植入。國發會提及，晶睿通訊（3454）利用智慧安防技術，與公部門及地方團隊合作，落實高齡友善照護安全即為一例。

國發會指出，未來將持續扮演平台角色，透過案例分享與機制設計，帶動不同規模、產業的企業加入地方創生行列，讓企業資源真正成為地方永續發展的重要助力。

金管會 國發會 證交所

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