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最高可領息66萬元！LINE Bank 祭13個月定存2.05%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融市場震盪與利率高檔拉鋸下，部分投資人出現「資金先停泊、等待更好進場時間」的心態，也讓提供較長存期、兼顧高利率的定存商品再成市場關注焦點。繼四月甫推出的「台幣新資金9 - 12個月專案定存年利率1.95%」，LINE Bank今8日不僅宣布該專案期間延長，更再加碼推出市場最長13個月存期、年利率高達2.05%的專案定存，協助用戶在波動市場中穩穩累積利息收益。

本次台幣新資金專案定存，期間限定、額滿為止，提供9至13個月多元存期選擇，年利率最高2.05%，為近期市場中少數提供客戶較長存期選項又兼具高利率的專案定存方案，適合追求「現金入袋為安」，或先存錢再等待適當時機進場的投資人。

依存款金額試算利息收入，若存滿新台幣50萬元，13個月後可領息約1.1萬元。若以高額資金規劃為例，存滿3,000萬，13個月後可領息約66.7萬元。

LINE Bank表示，相較市場上部分高利定存方案多僅提供短天期選擇，本次專案特別拉長至13個月，讓用戶貼近自身資金規劃需求，自由選擇合適存期。本次專案限「新資金」參與，專案期間4/14 - 6/30。參與資格限新資金（新資金定義為2026/4/14起新增資金）。存款上限：每位用戶最高可存新台幣3,000萬元。專案利率：9 - 12個月期年利率1.95%；13個月期，年利率2.05%。

LINE Bank強調，面對外在市場環境變化，將持續以靈活數位金融服務優勢，積極回應客戶期待，提供更貼近生活，兼顧較長存期與較高收益的資金配置方案。

利率 LINE Bank連線商業銀行

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