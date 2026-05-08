高雄銀改選 蘇建榮、李慶華、李怡慧皆當選獨董

高雄銀行8日上午舉行股東常會並全面改選董事，共選出8名董事及5名獨立董事，根據當選名單顯示，在一般董事方面，高雄市政府取得三席，民股第一大股東晉禾也同樣取得三席、高雄陳家取得一席，另一席則是自然人董事。獨立董事方面，除了現任獨立董事汪渡村、蘇建榮續任外，前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局局長李怡慧也同樣當選。

一般董事當選名單方面，代表高雄市政府的徐翠梅、李瓊慧、沈一朗三席當選；代表晉禾企業當選的則是蔡永裕、蔡榮賢、林立芷三席；高雄陳家則由陳建甫當選；另外，還有一席自然人董事劉鴻陞。

以本次一般董事當選席次結構來看，與2023年當時改選取得的席次維持不變，同樣由高雄市政府取得三席、晉禾取得三席、高雄陳家一席以及一席自然人董事。

值得注意的是，這次當選的五席獨立董事當中，除了現任獨立董事汪渡村、蘇建榮續任外，其餘三名皆為新面孔，包括前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局局長李怡慧這兩位具備賦稅專業的女力，皆在卸下財政部要職後，被延攬擔任高雄銀行的新任獨董。另外，現為高雄市會計師公會理事長黃聖富也當選獨立董事。