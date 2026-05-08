快訊

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄銀改選 蘇建榮、李慶華、李怡慧皆當選獨董

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
高雄銀行。圖／高雄銀行提供
高雄銀行。圖／高雄銀行提供

高雄銀行8日上午舉行股東常會並全面改選董事，共選出8名董事及5名獨立董事，根據當選名單顯示，在一般董事方面，高雄市政府取得三席，民股第一大股東晉禾也同樣取得三席、高雄陳家取得一席，另一席則是自然人董事。獨立董事方面，除了現任獨立董事汪渡村、蘇建榮續任外，前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局局長李怡慧也同樣當選。

一般董事當選名單方面，代表高雄市政府的徐翠梅、李瓊慧、沈一朗三席當選；代表晉禾企業當選的則是蔡永裕、蔡榮賢、林立芷三席；高雄陳家則由陳建甫當選；另外，還有一席自然人董事劉鴻陞。

以本次一般董事當選席次結構來看，與2023年當時改選取得的席次維持不變，同樣由高雄市政府取得三席、晉禾取得三席、高雄陳家一席以及一席自然人董事。

值得注意的是，這次當選的五席獨立董事當中，除了現任獨立董事汪渡村、蘇建榮續任外，其餘三名皆為新面孔，包括前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局局長李怡慧這兩位具備賦稅專業的女力，皆在卸下財政部要職後，被延攬擔任高雄銀行的新任獨董。另外，現為高雄市會計師公會理事長黃聖富也當選獨立董事。

蘇建榮 李慶華 財政部 高雄銀 獨董

延伸閱讀

正新董座 羅才仁將回歸掌舵

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

穩得實業榮獲《遠見》ESG企業永續獎電子科技業「綜合績效獎」

台泥最新前十大股東名單 代表辜仲諒的銓緯投資首度擠進前三大

相關新聞

高雄銀改選 蘇建榮、李慶華、李怡慧皆當選獨董

高雄銀行8日上午舉行股東常會並全面改選董事，共選出8名董事及5名獨立董事，根據當選名單顯示，在一般董事方面，高雄市政府取得三席，民股第一大股東晉禾也同樣取得三席、高雄陳家取得一席，另一席則是自然人董事。獨立董事方面，除了現任獨立董事汪渡村、蘇建榮續任外，前財政部政務次長李慶華、前財政部北區國稅局局長李怡慧也同樣當選。

您交易我捐贈！第一金證券投資也能改變世界Ⅲ開跑

第一金證券將業務與社會公益結合，已邁入第3年的「投資也能改變世界」專案即日起啟動，再度廣邀全體客戶參與復康巴士捐贈計畫，在活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露已掛牌的ESG ETF與ETN，每買進3,000元即由公司額外提撥1元做為捐贈基金。

國發會攜手金管會、證交所 推地方創生納入 ESG 評鑑

為深化地方創生的實質影響力，國發會與金管會、證交所達成合作，將地方創生範例正式納入「115年度 ESG 評鑑」指標，並歸納出三大合作模式，期盼透過政策引導與模式建立，協助企業將永續行動轉化為實質價值，讓企業資源能與地方需求精準對接，發揮更高效益。

最高可領息66萬元！LINE Bank 祭13個月定存2.05%

金融市場震盪與利率高檔拉鋸下，部分投資人出現「資金先停泊、等待更好進場時間」的心態，也讓提供較長存期、兼顧高利率的定存商品再成市場關注焦點。繼四月甫推出的「台幣新資金9 - 12個月專案定存年利率1.95%」，LINE Bank今8日不僅宣布該專案期間延長，更再加碼推出市場最長13個月存期、年利率高達2.05%的專案定存，協助用戶在波動市場中穩穩累積利息收益。

新台幣午盤升2.6分　暫收31.383元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.383元，升2.6分，成交金額9.45億美元

短線震盪劇烈 台股後續漲勢看雙 A

台股延續高檔整理格局，在企業獲利持續上修與AI需求支撐下，多頭結構仍具韌性。惟短線需留意融資水位偏高及國際油價變動對通膨預期影響，市場波動可能加劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。