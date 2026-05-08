關鍵資源大戰 野村 ETF 率先卡位稀土三大戰略資產

國際資本市場資金輪動加速，在科技創新浪潮推進的同時，稀缺關鍵資源正逐步躍升為驅動下一階段成長的核心主軸。野村投信正式推出全台首檔─野村稀土關鍵資源ETF（009821），一檔瞄準稀土、鈾礦與黃金三大稀缺戰略資產，協助投資人一次掌握產業升級、能源轉型與避險需求三大趨勢，切入未來十年全球最關鍵的資本機會。

009821經理人張怡琳表示，隨著台股投資價值持續攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，但投資組合若過度集中於單一市場，仍須留意波動風險。若能將投資組合適度納入009821，有助於降低單一國家曝險，提升整體組合的分散效果與抗震能力。009821即將於6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，預計6月17日掛牌上市。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，讓投資人得以掌握AI背後的關鍵原材料與能源趨勢。

張怡琳分析表示，全球正步入「資源為王」的新階段。AI、電動車與國防科技正飛速發展，推升對上游關鍵材料的需求，能源轉型進程則進一步凸顯核能與原料的重要性，原物料不再只是景氣循環商品，而成為具備戰略價值的核心資產。尤其在地緣政治風險升溫背景下，資源供應鏈安全與自主性更成為各國政策重點，帶動稀缺資源進入重新定價週期。

張怡琳指出，稀土、鈾礦與黃金三大資產各自對應不同但互補的投資邏輯。稀土是高科技產業的基礎材料，從AI伺服器、半導體到電動車關鍵零組件，都高度依賴稀土元素，隨著需求持續攀升與供給集中，價格彈性與成長潛力兼具；鈾礦則是AI時代電力需求爆發下的關鍵受惠者，隨資料中心用電量激增，各國重新啟動核能政策，鈾礦供需缺口擴大，產業景氣進入結構性上升循環；而黃金則在全球政經不確定環境中扮演穩定資產角色，具備抗通膨與避險功能，長期為資產配置核心之一。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，展望2026年下半年，三大巨頭關鍵資源利多同步發酵。稀土方面，隨AI應用擴張與各國強化供應鏈自主策略，需求將持續上修，價格有望維持強勢；鈾礦則受惠核能復興趨勢，美歐與亞洲積極規劃新一代核電與SMR建置，長期需求明確；黃金則在利率政策轉折與地緣政治風險未解情境下，持續受到央行與長線資金青睞，支撐價格走勢。

樓克望表示，009821採取333配置策略，「稀土×鈾礦×黃金」三大趨勢財一次擁有，009821追蹤NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數，透過精選全球相關龍頭企業，一次掌握上游資源價值與產業長期成長機會。相較單一資產或單一產業投資，此類多元配置更有助分散風險，同時提升投資效率。

野村投信表示，整體而言，當市場資金仍聚焦AI應用端，真正驅動產業持續成長的上游資源已逐步成為新一輪投資主軸。009821緊扣全球資源再定價趨勢，結合稀缺性與戰略性資產，提供投資人參與未來十年全球大勢的關鍵布局工具。