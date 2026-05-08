短線震盪劇烈 台股後續漲勢看雙 A

台股延續高檔整理格局，在企業獲利持續上修與AI需求支撐下，多頭結構仍具韌性。惟短線需留意融資水位偏高及國際油價變動對通膨預期影響，市場波動可能加劇。

野村臺灣新科技50（00935）經理人林怡君表示，台股本波上漲主要由基本面驅動，資金集中於AI與電子族群，類股輪動維持良性，結構相對健康。2026年以來，AI相關族群表現強勢，亦帶動00935所追蹤的臺灣創新科技指數明顯領先大盤，00935追蹤的臺灣創新科技50指數的漲幅達80.4%，相較於同期加權報酬指數的40.9%，反映市場資金聚焦創新成長優勢。展望後市，在AI Agent與ASIC趨勢持續推進下，相關產業仍具中長期成長動能，台灣科技供應鏈可望持續受惠。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，全球科技產業近期焦點集中於Alphabet、Microsoft、Meta與Amazon四大雲端巨頭財報與展望，在營運表現優於預期之際，AI布局持續深化，帶動AI Agent（代理）與自研晶片（ASIC）雙軌發展趨勢加速成形，並成為牽動全球資本支出與供應鏈結構的關鍵力量。

樓克望指出，從AI需求端觀察，AI應用已由過往單一生成式工具，進一步升級至具備自主決策與任務執行能力的AI代理，企業導入速度明顯加快，帶動算力需求快速成長。Microsoft、Google、Amazon及Meta相繼強化AI代理平台與商業化應用，顯示AI正全面滲透企業營運與消費市場，成為未來數位經濟的核心引擎。

林怡君從供給面分析，四大科技巨頭持續擴大資本支出，2026年整體投資規模再創新高，重點聚焦資料中心建設、AI伺服器與高效能運算設備，為台灣半導體與電子供應鏈提供長期訂單能見度。同時，為降低成本並提升運算效率，自研晶片已成為雲端服務商重要戰略，進一步帶動ASIC設計服務與先進製程需求成長。

林怡君表示，受惠於AI長線趨勢，台灣科技產業在全球供應鏈中扮演關鍵角色，從晶圓代工、IC設計、ASIC服務到伺服器與網通設備，皆具備高度競爭優勢。00935透過聚焦研發能力與創新動能，涵蓋AI產業鏈核心企業，包括先進製程龍頭、ASIC設計服務廠及資料中心基礎設施供應商，完整布局AI產業升級契機。

野村投信表示，整體來看，AI發展已正式邁入應用深化與硬體升級並進的新階段，投資主軸由概念轉向實質獲利貢獻。法人建議，投資人可持續關注AI產業鏈核心企業，並透過具代表性的ETF工具掌握產業成長趨勢，在全球AI浪潮中掌握長線布局機會。