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群益金鼎證券主辦霖宏二有擔保 可轉債5月8日到12日進行投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦霖宏科技國內第二次有擔保轉換公司債「霖宏二」（54642），採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為5月8日到5月12日共三個營業日，預計5月14日開標，5月25日於櫃檯買賣中心掛牌。

霖宏二這次共發行2,900張，發行總面額為2.9億元，其中2,560張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.14%，轉換價格為33.4元，每人最高得標張數合計不超過256張。霖宏二有擔保可轉債暫訂條件如下：發行期間3年，賣回權(Put option)2年；賣回收益率1%。擔保銀行為華南商業銀行。

群益 櫃檯 公司債

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