聽新聞
0:00 / 0:00
中華郵政 4月持續榮登「買債王」寶座
櫃買中心最新統計，「綠巨人」中華郵政4月持續榮登「買債王」寶座，單月買超61.5億元新台幣。
櫃買中心資料顯示，4月買債前五名的金融機構除新光銀行外，全數由泛公股金融機構拿下，第一名為中華郵政，第二名為新光銀行，第三名為華南銀行，第四名為兆豐票券，第五名為台灣銀行。五大買超機構的合計買超金額為181.8億元，較上月五大金額減少約66億元。
中華郵政2025年大買台債金額達1,288億元，成為當年唯一買超台債逾千億元的金融機構，並連續三年穩居台債「買超王」。
中華郵政是台灣債市的重要買盤，穩定承接政府發債，有助維持債市流動性與利率穩定，某種程度也扮演「政策性資金」角色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。