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中華郵政 4月持續榮登「買債王」寶座

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中華郵政示意圖。本報資料照片
中華郵政示意圖。本報資料照片

櫃買中心最新統計，「綠巨人」中華郵政4月持續榮登「買債王」寶座，單月買超61.5億元新台幣。

櫃買中心資料顯示，4月買債前五名的金融機構除新光銀行外，全數由泛公股金融機構拿下，第一名為中華郵政，第二名為新光銀行，第三名為華南銀行，第四名為兆豐票券，第五名為台灣銀行。五大買超機構的合計買超金額為181.8億元，較上月五大金額減少約66億元。

中華郵政2025年大買台債金額達1,288億元，成為當年唯一買超台債逾千億元的金融機構，並連續三年穩居台債「買超王」。

中華郵政是台灣債市的重要買盤，穩定承接政府發債，有助維持債市流動性與利率穩定，某種程度也扮演「政策性資金」角色。

中華郵政 華南銀行 櫃買中心

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