中華郵政 4月持續榮登「買債王」寶座

國泰產險以「CarTech智能車險加值服務」榮獲《遠見ESG企業永續獎》社會創新組首獎。國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險「CarTech 智能車險加值服務」，是產險業在法人車隊的汽車保險領域的一次重

2026-05-08 02:31