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台股衝42K「選股成王道」 Google、馬斯克砸千億注 AI 動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI示意圖。(路透)
AI示意圖。(路透)

台股穩居41,000點大關之上，甚至往42,000點挺進，年迄今飆漲逾40%，帶動台股基金績效同步起飛。法人看好，美國半導體族群近期強勢且相關財報表現優異，有利於台股科技股維持多頭態勢。

分析各類型績效居前的台股基金，今年來漲勢更超越大盤至少逾2倍、最少90%起跳，甚至有不少台股基金漲幅超越100%，且從類型來看，表現居前的以一般型最佳，中小型居次，再來為科技型、店頭型，反映出台股這波超強多頭加持下，經理人選股才是績效勝出的王道，基金類型的影響反而其次。

玉山投信指出，台股持續創歷史新高，台股基金也替投資人繳出亮麗報酬，但也有不少投資人擔心，台股已經站上4萬點之上的新天價，現在投資台股是否有追高之虞？

事實上，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見到反轉前，投資人不妨持續採取定期定額方式，穩健參與指數成長行情。

玉山科技島基金經理人王偉哲表示，AI確實是驅動今年來台股多頭的重要引擎，不過隨著時間推移，將從過往的「AI預期」走向「AI驗證」，必須視AI能否真正落實在企業獲利數據上，重點需觀察四大雲端業者對於未來資本支出的展望，以及後續代理AI落地後，是否能加速雲端業者的營收轉化效應，對於台廠供應鏈將是非常關鍵的指標。

就目前而言，王偉哲認為，Google拿下2,000億美元算力大單，馬斯克Terafab逾千億美元的投資計畫，持續確立AI與半導體族群的長線紅利，加上川普拋出與伊朗達成協議的可能性，以及即將到來的訪中之旅，有助於緩解地緣政治風險，另外，美國ADP就業數據強勁反映出美股基本面仍相當強韌，在這些利多加持下，台股暫時沒有轉弱的跡象。

不過，王偉哲提醒，目前外資期貨空單已來到5萬口，且季線正乖離也來到歷史高位，短線指數容易出現震盪波動，操作上建議以績優題材股為優選，特別是更需要聚焦在未來成長性明確、對應之客戶擁有領先地位、自身技術能力扎實的標的做選擇。

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