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新台幣爆量連四升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中東局勢傳出緩和訊號，避險情緒降溫。外資昨（7）日估匯入15億美元，帶動新台幣爆量連四升，終場以31.409元作收，升值7.9分，成交量放大至31.365億美元。累計四個交易日升值2.39角，升幅為0.76%。

匯銀人士估計，台股昨日續創新高，外資單日匯入約15億美元，成為推升匯價主要動能，盤中最高一度升抵31.338元，強升達1.5角。

匯銀人士分析，外資積極回補台股並同步匯入資金，加上全球風險偏好回溫，美元指數走弱，帶動亞洲貨幣普遍走升，新台幣亦受惠此波資金行情。不過臨近收盤，中央銀行進場調節，將匯價拉回至31.4元附近，顯示央行短線不樂見新台幣過快升破31.4元關卡，防範熱錢快速流動帶來的金融市場波動。

外匯局長蔡烱民表示，近期資金進出規模擴大，對央行操作帶來一定挑戰，但整體匯市仍在可控範圍，尚未出現失序。

匯銀入士認為，台灣電子與半導體產業基本面強勁，加上出口動能暢旺，若國際資金持續流入，新台幣匯率中長期仍具升值空間。不過短線需觀察央行調節力道及國際情勢變化，研判匯率走勢節奏。

央行統計，昨日美元指數下跌0.17%，除日圓貶值0.28%外，主要亞幣普遍升值，星元升值0.36%、新台幣升值0.25%，人民幣升值0.19%，韓元升值0.14%。

台幣匯率 中東 美元指數

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