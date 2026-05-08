台股熱效應 個人放款大增 3月增加1,991億元寫同期最大量

AI熱錢效應開始外溢。據金管會統計，3月國銀新增放款暴增7,077億元，寫史上單月新高，其中個人放款同步大增1,991億元，也寫同期最大量，顯示AI熱潮帶動台股走揚後，資金動能已從企業擴散到內需與個人理財。

3月底國銀總放款餘額46兆5,798億元，首季新增放款1兆7,593億元是史上同期最大量，且光3月單月新增量，就占首季增量四成，反映資金需求在3月明顯加速升溫。

從放款結構觀察，民營企業與個人融資需求，成為本波放款兩大主力。首季民營企業放款增加9,108億元，占整體新增放款比重51%；個人放款增加3,861億元，占比22%，同寫史上同期新高。

值得注意的是，3月個人放款新增1,991億元，占首季個人新增量3,861億元逾五成，反映台股財富效應與理財需求在3月明顯升溫。

銀行局副局長張嘉魁指出，個人放款動能擴大，主因是資金規劃、理財需求增加，加上2月農曆年後遞延的消費性貸款案件集中在3月入帳，包括購車貸款等需求同步增加。

市場認為，這意味著AI帶動的熱錢效應，已從企業端逐步擴散至民間。隨AI需求推升出口、企業獲利與台股表現，市場財富效果開始發酵，也帶動民眾理財、消費與資金調度需求同步升溫，呈現「外需熱、內需也熱」格局。

張嘉魁指出，3月國銀新增放款暴增7,077億元，有三大原因，一是民營企業因市場需求強勁，持續擴大備貨、購料及產能布局；二是進出口融資需求增加，帶動國內外放款同步成長；三則是理財用途放款增加。

若從「用途別」觀察，動能集中在短期周轉需求。首季周轉金大增1兆5,385億元，占整體新增放款比重87%；其中，3月周轉金增加6,222億元，寫史上單月最大量，顯示企業營運周轉、貿易融資與個人理財需求同步增溫。

放款成長速度，更遠高於存款。3月放款月增1.54%，高於存款月增0.39%，帶動存放比攀升到72.56%的近六年新高。存放比上升意味銀行資金運用效率提升，有助於銀行擴大利差與收益。