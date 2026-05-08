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國銀最強第1季 盈餘1,742億
金管會昨（7）日公布，3月國銀稅前盈餘566.4億元，月增11.6%，累計前三月稅前盈餘1,742.8億元，寫史上同期新高，年增20.5%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。
銀行局副局長張嘉魁說，累計前三月獲利大增，主要是受惠放款成長帶動淨利息收入增加，首季台股大漲9.5%也推升財管需求，手續費收入擴大，投資淨收益也增加，三大獲利來源同步走揚。
前三月國銀三大收益來源中，以利息淨收益1,930億元，年增17%成長動能最強，反映放款大增、推升利息淨收益。
手續費淨收益969.5億元，年增16.4%；投資及其他淨收益581.5億元，年增2.2%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達3,481億元，年增14%。
以獲利貢獻占比來看，前三月國內總分行賺1,290億元、貢獻占比74%最高，OBU（國際金融業務分公司）、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。
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