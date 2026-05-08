國銀最強第1季 盈餘1,742億

AI熱錢效應開始外溢。據金管會統計，3月國銀新增放款暴增7,077億元，寫史上單月新高，其中個人放款同步大增1,991億元，也寫同期最大量，顯示AI熱潮帶動台股走揚後，資金動能已從企業擴散到內需與個人

2026-05-08 02:20