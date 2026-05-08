台新新光金力挺生物多樣性

台新新光金控（2887）長期深耕環境永續與社會責任，昨（7）日舉辦生態保育講座，邀請台北市仁愛國小師生共同參與。台新新光金控總經理林維俊親自出席，與學生共同欣賞台灣一級瀕危物種「歐亞水獺」在金門戰地遺址中展現的韌性，透過具體行動實踐企業永續承諾，將生態教育種子深植下一代。

目前歐亞水獺在我國僅存在於金門，數量剩下不到200隻。昨日講座現場播放獲國際影展獎項肯定三立電視生態紀錄片《戰地阿特》，並邀請製作人兼導演白心儀分享歷時三年的拍攝歷程。

林維俊表示，紀錄片團隊歷時三年，堅持拍攝最真實影像的精神，與台新新光金控長期秉持的「認真」精神不謀而合。在永續的道路上，台新新光金控持續依循聯合國永續發展目標努力推進。透過此次講座，希望傳遞給下一代對於動物生態的認識與正確態度，為守護台灣生物多樣性盡一份心力。

近年來，台新新光金控在永續發展成果亮眼，甫公布的道瓊最佳類別指數（DJBIC），台新新光金控連續八年入選「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜。同時，今年2月在「標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026），囊獲全球銀行產業的Top 1%三連霸，這是全球銀行產業別首家獲此卓越成就的金融機構。此外，MSCI在2025年將台新新光金控的ESG年度評級更新為AAA最高評級，亦連續兩年獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」。台新新光金控致力永續發展的成就深獲國際權威機構肯定，是貫徹「認真、創新、永續」企業精神的具體實踐。

透過生態保育講座，台新新光金控以實際行動讓參與的師生深刻體會到，保育並非遙不可及的口號，而是日常生活具體實踐。台新新光金控將持續舉辦多元化的永續活動，不僅在金融服務上力求創新，更致力成為各世代邁向永續發展智慧夥伴，守護台灣珍貴的自然與生命。