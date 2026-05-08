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企業永續獎 富邦金、北富銀雙雙獲大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控與台北富邦銀行攜手放大正向影響力，共榮獲2026《遠見》ESG企業永續獎四座大獎。富邦金控／提供
富邦金控與台北富邦銀行攜手放大正向影響力，共榮獲2026《遠見》ESG企業永續獎四座大獎。富邦金控／提供

2026年ESG企業永續獎頒獎典禮昨（7）日舉行，富邦金控（2881）與台北富邦銀行雙雙獲評審肯定。富邦金控連續第五年榮獲「綜合績效－金融保險業」肯定，今年再獲評績優獎，展現其長期以金融本業推動永續價值鏈的穩健成果；台北富邦銀行於社會、教育及環境三大面向持續發揮正面影響力，以三項傑出方案獲得評審肯定，展現金融業擴大正向影響力的實踐力道。

富邦金控表示，永續不僅是企業策略，更是一條由內而外、與利害關係人共創的價值鏈。近年持續擴大員工照護支持，2025年生育補助投入近1.6億元，並提升員工持股信託福利，累計公提金逾8億元；自2026年起提供每年三日全薪家庭關懷假，打造兼顧多元、平等與包容的友善職場，讓永續從組織內部穩健扎根。

在客戶與金融本業方面，富邦金控長期以金融影響力推動永續轉型，2025年綠色金融投入實績突破2.7兆元，並設定2030年提升至3.2兆元的目標；同時持續開發氣候與永續相關金融商品，2025年氣候商品與服務金額超過85億元，協助企業邁向淨零轉型。

面向社會大眾，富邦亦將永續理念融入生活場景，2025年成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事的金融業者，為多場賽事抵換碳排，傳遞「跑出永續未來」的行動願景，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。

台北富邦銀行於本屆《遠見》ESG企業永續獎中，於社會、教育與環境三大面向提出具體行動，三項傑出方案獲評審肯定。在社會面向，攜手非營利組織 One-Forty 推出多語系金融工具與防詐資源，協助移工以母語理解金融資訊；在教育面向，長期推動跨齡金融教育，串聯兒童、青少年至大專階段學習歷程，深化多元共融影響力；在環境面向，北富銀以數位和低碳為主軸，除優化自身低碳營運，亦於融資端結合氣候風險管理與綠色金融機制，將企業淨零轉型納入授信決策，展現銀行推動低碳轉型的關鍵影響力。

富邦 台北富邦銀行 富邦金控

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