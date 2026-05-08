企業永續獎 玉山金拿下綜合績效首獎

第22屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎頒獎典禮於昨（7）日舉行，玉山金控（2884）榮獲最高榮譽「綜合績效-金融保險業首獎」及「傑出方案-職場共融組楷模獎」，子公司玉山銀行亦獲「傑出方案-人才發展組楷模獎」，連續四年獲得三項以上獎項，展現玉山長期深耕ESG與落實永續願景的卓越成果。

玉山今年在「綜合績效獎」榮獲金融業首獎殊榮，多次於永續治理與實務推動上領先業界，不僅率先接軌國際永續準則，更領先金融業提前一年導入IFRS並發布年報永續專章。在氣候面向，連續四年參與聯合國氣候峰會（Conference of the Parties, COP），於COP30期間發布「低碳轉型計劃」，建立1至7級的轉型成熟度分級架構，助企業辨識並強化轉型關鍵部位，推動逐步升級的淨零路徑。此外，連續五年舉辦ESG永續倡議行動，共同攜手外部專家與顧問，提供企業淨零整合式解決方案。

玉山長期秉持「先培育人才，再經營事業」的核心理念，將人才策略與企業發展緊密結合，本次一舉榮獲「人才發展」及「職場共榮」兩項大獎，其中「職場共榮」已連續三年獲獎。人才發展方面，透過文化、策略、組織與人才四大構面系統化推動AI轉型，自行開發AI工具賦能同仁，並將AI應用於理財、貸款服務流程，同時與公私部門協力，運利用AI攔阻詐騙，精準守護顧客資產。

職場共榮方面，玉山以「團隊、和諧、快樂」為核心價值，透過員工敬業度調查與多元溝通管道，建立經營團隊與同仁的對話機制，鼓勵不同背景的夥伴彼此尊重合作，營造多元、平等、共融的友善職場，將內部共好轉化為關鍵的社會影響力。

玉山金控董事長黃男州表示，金融業不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。玉山持續培育多元人才，將永續思維融入各項金融本業，透過與各界的緊密連結與資源賦能，將每一步行動化為守護社會的力量。