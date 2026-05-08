企業永續獎 國泰產壽險獲社會創新獎

國泰產險以「CarTech智能車險加值服務」榮獲《遠見ESG企業永續獎》社會創新組首獎。國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險「CarTech 智能車險加值服務」，是產險業在法人車隊的汽車保險領域的一次重要創新。從法人客戶實際需求出發，結合車聯網數據、AI 風險預測模型、駕駛行為管理平台與顧問式損害防阻服務，打造一套以「預防風險」為核心的智慧保險方案。

國泰產險目前已協助多家法人車隊降低損失、穩定經營，實現客戶、用路人及保險公司的三贏，為道路安全與企業社會責任盡一份心力。

國泰產險洞察台灣交通事故問題持續對公共安全及社會帶來多重衝擊，以「保險保障」與「損害防阻」的核心職能，將傳統「事後理賠」的保險模式，轉型為著重「事前預防」的風險管理解決方案。「CarTech 智能車險加值服務」整合三大核心項目，首先，結合產學能量的「法人車隊健檢服務」，從安全管理、營運特性與駕駛行為等面向，系統性盤點潛在風險；其次，「駕駛行為管理平台」運用 AI 模型分析車機數據與違規資料，將逾百項危險因子轉化為可追蹤的風險分數；亦提供客製化「損害防阻服務」，協助建立防禦駕駛觀念，提升行車安全管理效能。

國泰人壽則以「打造大樹防詐安全網」榮獲社會創新組績優獎，自2023年推動以來，累計至今年2月，成功攔阻逾387件詐騙案件，守護民眾資產超過3.56億元，阻詐金額占保險業界近九成。國泰人壽將防詐措施導入AI 風險偵測模型，結合內政部警政署165系統，推動公私聯防與指定聯絡人機制，形成三道預警防線，成功轉化為事前預防與即時關懷。