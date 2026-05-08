企業永續獎 國泰金奪六獎項

國泰金控（2882）攜手旗下子公司國泰人壽、國泰產險一舉榮獲《遠見ESG企業永續獎》六獎項，包括金控獲綜合績效類楷模獎，並以「國泰共融小鎮3.0」勇奪職場共融組首獎、「亞洲氣候倡議─氣候行動加速器」獲環境友善組楷模獎、「從思辨開始，陪伴青年探索自我、選擇職涯」獲教育推廣組績優獎。

國泰人壽則以「打造大樹防詐安全網，全方位守護客戶資產」獲社會創新組績優獎、國泰產險以「CarTech智能車險加值服務」獲社會創新組首獎，為跨產業領域獲獎數數一數二的集團，聚焦「氣候、健康、培力」三主軸，展現永續營運卓越成果。

國泰金控總經理李長庚代表領獎時表示：「國泰長期投入社會與環境議題，期望能夠發揮我們的創意與影響力，讓國泰能成為台灣社會穩定的力量。我們以「氣候、健康、培力」作為核心方向，運用金融本業的專業，賦能企業、產業乃至於不同世代，都能具備投入轉型創新、面對風險的視野與能力。未來，國泰將延續並擴大永續影響力，期能攜手企業與社會各界，共創更好。」

國泰金聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸，榮獲綜合績效類楷模獎、環境友善組楷模獎及教育推廣組績優獎。

國泰金榮獲《遠見ESG企業永續獎》職場共融組首獎，肯定「職場共融」已成為國泰深化人才永續的關鍵核心。國泰金控以「Place for all」為核心理念，打造「國泰共融小鎮」，以「擁抱多元、展現真我」作為策略主軸，打造尊重差異、友善共融的職場環境。

國泰除了透過投入度調查及員工體驗旅程重要節點，收集並積極回應同仁需求；更首創「減速不脫隊」計劃，透過混合辦公模式及持續賦能，支持同仁兼顧職涯與家庭照護的需求，2025員工投入度調查整體滿意度創歷年新高、育嬰留停復職後一年內留任率亦近九成。未來，國泰金控將持續深化職場共融，為人才永續與社會共好，成就共融職場新典範。