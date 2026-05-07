國泰金摘《遠見 ESG 企業永續獎》6大獎獲獎數最多

國泰金控（2882）攜手旗下子公司國泰人壽、國泰產險一舉榮獲《遠見ESG企業永續獎》6獎項，囊括金控獲綜合績效類楷模獎，並以「國泰共融小鎮3.0」勇奪職場共融組首獎、「亞洲氣候倡議─氣候行動加速器」獲環境友善組楷模獎、「從思辨開始，陪伴青年探索自我、選擇職涯」獲教育推廣組績優獎；國泰人壽則以「打造大樹防詐安全網，全方位守護客戶資產」獲社會創新組績優獎、國泰產險以「CarTech智能車險加值服務」獲社會創新組首獎，為跨產業領域獲獎數數一數二的集團，聚焦「氣候、健康、培力」三主軸，展現永續營運卓越成果。

國泰金控總經理李長庚代表領獎時表示：「國泰長期投入社會與環境議題，期望能夠發揮我們的創意與影響力，讓國泰能成為台灣社會穩定的力量。我們以『氣候、健康、培力』作為核心方向，運用金融本業的專業，賦能企業、產業乃至於不同世代，都能具備投入轉型創新、面對風險的視野與能力。未來，國泰將延續並擴大永續影響力，期能攜手企業與社會各界，共創更好。」

國泰金控聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸，榮獲綜合績效類楷模獎、環境友善組楷模獎及教育推廣組績優獎。在「氣候」面向，國泰金控已連續五年參與聯合國COP大會，為台灣唯一三度前進藍區舉辦周邊會議的金融業者，2025年擴大規模主辦「亞洲氣候金融會議」，並連續九年舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，除邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）、世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）、亞洲投資人網絡（AVPN）等國際組織來台分享，歷年來更領先參與氣候行動100+ (Climate Action 100+)、CDP碳揭露專案、氣候相關財務揭露工作小組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）、自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)、亞洲再生能源轉型倡議（Asia’s Clean Energy Transition Initiative, ASCENT）等國際倡議，展現金融力量加速氣候轉型的決心。國泰人壽亦推動綠色租賃方案，大幅降低租戶購買綠電門檻，2025年共計轉供約2,500萬度綠電，並推動「hub新型態辦公服務」，導入智慧化管理系統，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置。

在「健康」面向，國泰積極推動「健康促進」及「財務健康」。國泰人壽推動「讓健康有力於你」主張，自2024年起整合商品、服務與平台，投入逾2億元推動健康，為台灣首家保險業將健康險皆崁入外溢機制，並持續發展「FitBack健康吧」平台，用戶數累積達180萬人，全面推動保戶健康促進。為因應持續變化的詐騙犯罪樣態，國泰世華銀行發展以「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」四大防詐架構的阻詐藍圖，其中「科技盾」以AI打造詐騙偵測模組，於內部強化預警機制；「關懷盾」則聚焦臨櫃防詐，導入即時照會、表單系統化等工具，強化行員阻詐力道，根據警政署統計，於2025年成功攔阻逾2,000件詐騙案件，攔阻金額逾新台幣17億元，展現金融守護社會的實質成效。

在「培力」面向，2025年國泰七度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，國泰金控以「啟發思辨、賦能行動」為核心，長期深耕青年培力，系統性回應學用落差與永續人才培育挑戰，近4年累計影響近24萬人次。透過思辨教育、高中財經素養課程、氣候變遷青年論壇、影響力投資校園巡迴及女性創業加速器，培養青年獨立思考、職涯探索、行動實踐及創新創業的能力，超過8成參與者願意投入永續行動，展現企業以教育推動社會進步的長期承諾。

國泰金控榮獲《遠見ESG企業永續獎》職場共融組首獎，肯定「職場共融」已成為國泰深化人才永續的關鍵核心。國泰金控以「Place for all」為核心理念，打造「國泰共融小鎮」，以「擁抱多元、展現真我」作為策略主軸，打造尊重差異、友善共融的職場環境，讓同仁找到歸屬並發光發熱。國泰除了透過投入度調查及員工體驗旅程重要節點，收集並積極回應同仁需求；更首創「減速不脫隊」計劃，透過混合辦公模式及持續賦能，支持同仁兼顧職涯與家庭照護的需求，2025員工投入度調查整體滿意度創歷年新高、育嬰留停復職後一年內留任率亦近9成。展望未來，國泰金控將持續深化職場共融，為人才永續與社會共好，成就共融職場新典範。

國泰人壽則以「打造大樹防詐安全網」榮獲社會創新組績優獎，自2023年推動以來，累計至今(2026)年2月，成功攔阻逾387件詐騙案件，守護民眾資產超過新台幣3.56億元，阻詐金額占保險業界近9成。國泰人壽將防詐措施導入AI 風險偵測模型，結合內政部警政署165系統，推動公私聯防與指定聯絡人機制，形成三道預警防線，成功轉化為事前預防與即時關懷。國泰人壽落實防詐於員工訓練、金流管控、通路宣導及社區推廣。未來，將持續推進跨界聯防、公私協力的防詐生態系，讓「少一個受害者、多一份家庭安全」成為永續金融的具體實踐。

國泰產險以「CarTech智能車險加值服務」榮獲社會創新組首獎。國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險「CarTech 智能車險加值服務」，是產險業在法人車隊的汽車保險領域的一次重要創新。從法人客戶實際需求出發，結合車聯網數據、AI 風險預測模型、駕駛行為管理平台與顧問式損害防阻服務，打造一套以「預防風險」為核心的智慧保險方案。目前已協助多家法人車隊降低損失、穩定經營，實現客戶、用路人及保險公司的三贏，為道路安全與企業社會責任盡一份心力。

國泰產險洞察台灣交通事故問題持續對公共安全及社會帶來多重衝擊，以「保險保障」與「損害防阻」的核心職能，運用數據分析與人工智慧（AI）技術，打造「CarTech 智能車險加值服務」，將傳統「事後理賠」的保險模式，轉型為著重「事前預防」的風險管理解決方案，協助企業從源頭降低事故發生率、強化營運韌性，展現以科技驅動保險轉型、積極回應社會需求並創造永續價值的具體成果。

「CarTech 智能車險加值服務」整合三大核心項目，讓駕駛風險得以量化與管理。首先，結合產學能量的「法人車隊健檢服務」，從安全管理、營運特性與駕駛行為等面向，系統性盤點潛在風險；其次，「駕駛行為管理平台」運用 AI 模型分析車機數據與違規資料，將逾百項危險因子轉化為可追蹤的風險分數；此外，國泰產險亦提供客製化「損害防阻服務」，協助駕駛建立防禦駕駛觀念，全面提升行車安全管理效能。而導入「CarTech」企業客戶的事故發生件數已呈現下降趨勢，透過改善駕駛行為與強化安全管理機制，不僅反映提前風險管理的成果，更有助於企業提升營運韌性，並具體回應 ESG 目標，包括降低社會交通事故與傷亡，減輕醫療與公共資源負擔；隨事故減少，亦同步降低車輛維修耗材使用與碳排放。