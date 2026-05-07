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海外旅遊熱 國人首季刷卡逾1.25兆元創新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

國人信用卡簽帳金額再刷新紀錄！金管會銀行局副局長張嘉魁7日指出，截至今年3月底，全台32家信用卡發卡機構總流通卡數約5,944萬張，雖較前一月底略減，但當月簽帳金額達4,524億元，較2月大增807億元，創下歷年同期3月新高，累計今年第1季信用卡簽帳金額達1兆2,522億元，同樣寫下歷年同期新高紀錄，主要受惠於旅遊消費與發卡機構的持續推展。

張嘉魁說明，3月信用卡簽帳金額增加主因與工作天數較2月增加有關，且2月適逢春節及228連假，部分消費遞延至3月入帳，此外，旅遊及海外消費持續熱絡，也帶動整體刷卡金額成長。若與去年同期相比，今年3月簽帳金額也年增752億元，除了旅遊相關消費增加，近年銀行持續推廣信用卡產品與優惠，加上國內特店數量增加，以及民眾消費習慣逐步朝向非現金支付轉變，都是帶動信用卡消費持續擴張的原因。

不過，信用卡流通卡數則較前月底略減11萬張，張嘉魁表示，因部分銀行針對12個月以上未使用的卡片進行清卡，以降低遺失、盜刷等風險；另有部分聯名卡因合約到期停止使用，也影響流通卡數表現。銀行定期清理長期未使用信用卡屬常態作業，各銀行也會依自身策略調整信用卡結構。至於發卡量增加的銀行，則多與持續推廣特定主力卡有關。

此外，電子支付使用規模也持續擴大。截至3月底，國內電子支付帳戶總使用人數達3,997萬人，3月增加約50萬人；當月代理收付款項金額達272.5億元，月增38.3億元。張嘉魁指出，主因是line pay money會員註冊，增加了23.4萬人，其他電子支付業者也積極推出行銷、跨境合作活動，加上3月適逢學雜費繳納旺季與婦女節促銷檔期，均帶動電支交易成長。

金管會統計，今年第1季非現金支付交易筆數約22.13億筆，交易金額約2.34兆元，顯示國內非現金支付市場仍維持穩定成長趨勢。

信用卡 刷卡

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