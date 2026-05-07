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海外消費貢獻大 民眾首季刷卡破1.2兆創同期新高

中央社／ 台北7日電
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

金管會今天表示，信用卡3月簽帳金額達新台幣4524億元，首季簽帳金額達1兆2522億元，單月與首季皆創歷年同期新高。金管會說明，因2月春節、228連假部分簽帳金額遞延到3月，加上旅遊跟海外消費熱絡，帶動3月簽帳金額。

金管會今天公布3月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊，今年首季非現金支付交易筆數約22.13億筆、非現金支付交易金額為2.34兆元。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，信用卡3月簽帳金額達4524億元，年增近2成，月增807億元。3月表現主要因2月碰到春節、228連假，部分簽帳金額遞延到3月入帳所致，加上3月旅遊與海外消費熱絡，推升當月簽帳金額。

首季簽帳金額達1兆2522億元，也創下歷年同期新高，年成長12.7%。張嘉魁指出，除了旅遊因素帶動外，再來是發卡機構持續推廣、國內特約店家增加，民眾也愈來愈習慣非現金支付方式，推升消費金額。截至3月底，全台總流通卡數約5944萬張，有效卡數則穩定維持在4007萬張。

除了信用卡，民眾對電子支付的依賴也持續加深。截至今年3月底，電子支付總使用者人數達3997萬人，單月增加50萬人。

3月代理收付實質交易款項金額約272.5億元，月增38.3億元。張嘉魁指出，主要來自3原因，除了連加電子支付LINE Pay Money促銷活動奏效外，其次3月也是學雜費繳納高峰，加上電商婦女節檔期活動，共同助攻代收付金額成長。

LINE Pay Money自去年底上線後，其代理收付金額已在2月首度奪冠，3月持續蟬聯冠軍寶座，展現其市場滲透力。

電子支付使用人數部分，前5名依序為街口支付723萬人，一卡通票證722萬人，全支付713萬人居第3名，悠遊卡411萬人為第4名，LINE Pay Money以373萬人位居第5名，排名跟2月相同。

金管會 信用卡

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