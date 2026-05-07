3月國銀放款增逾7千億創大量 首季賺1742億同期最高

金管會今天表示，本國銀行放款總餘額3月月增新台幣7077億元，創史上最大月增量，同步帶動國銀首季稅前盈餘達1742.8億元，寫下歷年同期新高。此外，銀行3月底存放比增至72.56%，為2020年7月以來、近6年新高。

金管會今天公布本國銀行逾期放款與獲利情形。金管會銀行局副局長張嘉魁指出，本國銀行全行稅前獲利為1742.8億元，年增20.5%，主要因放款成長，帶動利息、手續費、投資與其他淨收益成長。

進一步觀察，國內總分行首季稅前盈餘1290億元、OBU為250.4億元、海外分行194.3億元與中國大陸地區分行為8.1億元，除了中國大陸地區分行年減3.2%外，其餘都呈現年增。張嘉魁說明，中國主要是因利息與投資淨收益減少所致。

金管會統計顯示，截至3月底，本國銀行家數為38家，放款總餘額46兆5798億元，月增7077億元，創史上最大月增量；逾期放款金額688.85億元，月增4.85億元；逾放比率0.15%，與2月底相同，較去年同期減少0.01個百分點。

張嘉魁指出，3月放款總餘額增加由3因素帶動，一是民營企業備貨、購料、推動營運需求持續成長，其次為進出口融資需求擴張，帶動國內外放款成長，三是理財用途放款增加。

以用途別來看，張嘉魁說明，週轉金月增量6222億元，創史上最大量，購置動產月增313億元，包括個人購車需求增加，企業投資放款月增281億元，購置不動產月增261億元，主要是市場仍有剛性需求、新青安等需求。

根據金管會統計，3月放款月增額前3大銀行，依序為台銀1584億元、國泰世華銀876億元與兆豐銀686億元。

至於本國銀行3月底存款餘額為64兆1910億元，月增2477億元。張嘉魁說明，主要因廠商貨款匯入，以及投資市場流動資金匯入所致。

金管會資料顯示，銀行存放比3月底達72.56%，創下2020年7月新高。張嘉魁指出，近期確實因市場放款持續創高，帶動存放比增加，不過實際上近年存放比都在70%左右，去年3月也曾達72.12%左右，尚屬合理範圍。