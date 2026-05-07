遠雄人壽辦「守護之巢」藝術展 呈現守護貓頭鷹棲地與生命的具體成果

遠雄人壽深耕「守護億隻鴞」生態保育計畫邁入第六年，從台灣最南端屏東高樹鄉開始，到今年成果將在台北以藝術特展呈現大眾面前，看見的會是時間的累積與生命的延續。即日起至6月30日，遠雄人壽與遠雄集團BEONE未來共生基地，共同推出期間限定「守護之巢 The Guardian」守護億隻鴞特展。本次展覽全程免費開放民眾參觀，並設計五座結合視覺與聽覺的沉浸式藝術貓頭鷹巢箱，引領觀展者在五感體驗中親近自然、感受生態之美。

特展期間，5月23日與5月30日兩個周六下午將推出限定預約體驗活動，結合VR藝術創作與彩繪貓頭鷹巢箱，帶領民眾透過科技與手作，走進從未見過的奇幻森林體驗貓頭鷹創作；陪伴長者用畫筆交換故事，為貓頭鷹打造最潮的永續綠寓所。另針對20人以上團體參訪，將依場地營運狀況規劃約30分鐘深度導覽服務，即日起可透過遠雄人壽加值服務網或BEONE官網申請，邀請民眾走入「未來生活遊樂場」，探索與未來共生的感動。

「守護億隻鴞」特展以「守護之巢」為主軸，打造五座藝術巢箱，對應「PROTECT 保護」、「CONNECT 串連」、「GROW 培育」、「PREDICT 預測」與「RETURN 回家」五大主題，呈現教育扎根、跨界協作、土地復育、科技應用與棲地經濟等多元面向。展覽結合聲音與影像，構築深刻的感官體驗，從領角鴞鳴叫與自然聲景，到棲地受擾與雛鳥成長歷程，將長期生態監測成果轉化為可被感知的敘事，拉近人與自然的距離。

以完成人類自然生態的延續為目標，遠雄人壽讓生態保育不再遙遠，從城市出發，融入每個人的日常生活。遠雄人壽總經理趙學欣表示，「從最初在屏東高樹啟動計畫，到今天在台北以展覽的形式呈現；5年來，我們看見時間的累積與生命的延續。最早復育的貓頭鷹，如今或許已繁衍至第二、甚至第三代，這不僅是成果的展現，更是一種關係的建立與延續。我們期待，這樣人與自然之間彼此守護、相互依存的關係，能夠長遠地持續下去，成為未來世代共同珍視的價值」。

本次展覽也是遠雄人壽推動「守護億隻鴞」計畫邁入第六年的永續成果實踐。計畫至今串聯屏科大專業團隊、台灣猛禽研究會、林業及自然保育署、在地社區等16個跨界合作單位，投入超過1,200小時的志工服務，帶動成果斐然的保育成效。計畫更覆蓋近20公頃的無毒耕作田區及林地，五年來成功孵育36巢、協助84隻幼鴞順利離巢，繁殖成功率高達75%，並深入偏鄉學校推動33場環境教育，將保育意識深植於下一代心中。

展覽融入豐富互動體驗，邀請民眾響應「守護億隻鴞」計畫。民眾可使用展場提供的守護明信片，寫下對最想守護對象的話語並投入郵筒，每周抽出一名幸運兒贈送「貓頭鷹娃娃」；與現場巢箱合影，透過官方Line專屬相框完成社群任務，每月再抽出兩名獲贈「貓頭鷹繡片珍藏盒」。多重貓頭鷹好禮，讓每一次到訪都充滿驚喜。