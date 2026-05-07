法巴人壽打造永續職場環境 首獲《遠見》ESG企業永續獎肯定

第22屆《遠見》ESG企業永續獎7日舉辦頒獎典禮，法巴人壽首度獲獎，贏得「傑出方案 – 職場共融組」榮譽，以「共融在心，尖兵同行 – 從平權尖兵計畫到打造全方位的永續共融職場」方案，展現法巴人壽長期深耕多元、平權與共融的具體成果。

《遠見》ESG企業永續獎為台灣歷史最悠久、最具公信力的永續評鑑之一，評選全面檢視企業在環境、社會與公司治理三大面向的策略完整性與執行成效。法巴人壽總經理黃宥甄表示，「法巴人壽長期以『尊重個人 Respect for Persons』為最高行為準則，將平權與共融從價值宣示，落實成可被檢核且與時俱進的實際制度與文化實踐。感謝遠見ESG企業永續獎給予肯定，我們會持續努力，打造能讓不同世代、不同性別均能自在展現自我的職場環境」。

為創造全方位的共融職場，法巴人壽自治理制度、文化行動、制度與福利三大面向積極推動。在治理制度面，法巴人壽明訂性別平等與反歧視政策，全面於招募、績效評估與獎酬制度過程中執行，並建置完善的機制，確保員工在需要時，能有具備保密性與可信度的溝通管道；性別平權成果亦反映於管理結構中，目前女性高階主管比例達43%。

在文化行動面，法巴人壽自2023年推出「平權暨永續尖兵計畫」， 2024年進一步成立員工資源小組，號召跨部門員工共同策劃多元活動，推出不同主題的論壇及黑暗對話體驗等活動，讓共融意識由政策規範轉化為日常對話。

制度與福利部分，則持續提供優於法令的14周產假、10天全薪陪產與陪產檢假，並讓同性伴侶享有同等福利；同時，法巴人壽亦於辦公場域設置性別友善無障礙廁所，具體回應不同性別與家庭型態需求，展現「制度即文化」的落實成果，實踐真正的家庭多元支持。

未來，法巴人壽也將持續精進於以多元、平等、共融（DEI）為核心價值的企業文化，提供具競爭力的福利與安全友善的工作環境，致力體現對員工的支持與關懷。