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熱錢湧入股匯續漲 新台幣收31.409元寫逾2個月新高

中央社／ 台北7日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

市場預期中東戰事接近尾聲，風險偏好回升，熱錢湧入激勵股匯雙漲，台股續登高，新台幣兌美元盤中大漲逾1角，強勢挺進31.3元價位，收盤收31.409元，升值7.9分，創逾2個月新高，交投火熱之下，台北及元太外匯市場總成交金額爆出31.365億美元巨量。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）表示美伊雙方接近達成一項協議，市場風險偏好情緒大受提振。國際油價、美元指數雙雙回落，股市則強勢上漲。

台股今天首次上攻42000點，盤中大漲1017.21點，創下42156.06點新高；尾盤權值股漲勢收斂，指數仍創收盤新高41933.78點，上漲794.93點，再寫指數、市值新高等多項台股紀錄。

台股展現多頭氣焰，吸引熱錢大舉湧入，為新台幣升勢助攻。新台幣兌美元今天以31.45元開盤後強勢走升，盤中最高觸及31.338元、勁揚1.5角，午後美元買盤進場，升幅收斂至1角以內。

外匯交易員表示，台股漲勢未停歇，外資一早就猛烈匯入，但隨著匯價挺進31.3元價位，進口商、投信等美元買盤陸續湧現，終場收在31.409元；由於市場氛圍有利新台幣朝升值方向前進，後續有機會挑戰31.2元。

市場期待美伊戰事即將畫下句點，避險情緒降溫，美元指數偏弱，多數亞幣應聲走揚。央行統計，韓元今天上漲0.14%，人民幣升值0.19%，新台幣升0.25%，新加坡幣勁揚0.36%；先前傳出日本央行進場干預、匯價強彈，日圓今天漲多拉回，下跌0.28%。

美元指數 中東 台北

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