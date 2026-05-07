國泰人壽攜手彰化銀行 推女性專屬利變保單「馨美好人生」

根據衛福部最新公布的性別統計資料，在女性重大傷病門診醫療點數分布上，全身性自體免疫疾病位居第三，由於此類型疾病易反覆發作、多需要長期治療，相關醫療支出對生活品質影響深遠。隨著女性對健康保障的重視與財務規劃需求持續提升，國泰人壽攜手彰化銀行，於母親節前夕推出女性專屬的美元利率變動型終身保險「國泰人壽馨美好人生利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「馨美好人生」）。以「健康防護、資產累積、傳承規劃」三大核心，提供女性一站式的解決方案，由彰化銀行通路獨家銷售。

「馨美好人生」聚焦女性常見且高風險之特定傷病，納入自體免疫相關特定傷病（如：嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重類風濕性關節炎、多發性硬化症及重症肌無力等），以及市面上較少見的慢性阻塞性肺病（重度）等保障。為體現「先支援、不中斷」的保障設計精神，「馨美好人生」提供特定傷病給付，強化自體免疫相關疾病的保障缺口。以投保基本保額100萬美元為例，被保險人於保障期間內，如罹患約定特定傷病，可額外先領取基本保額20%，即20萬美元之特定傷病保險金，且契約持續有效。即時因應醫療支出需求，同時保有後續完整保障，協助女性在面對健康風險時，減少經濟壓力，維持生活品質。另外，此保單提供2年、6年及8年多元繳費年期，兼顧不同人生階段的資金規劃需求。

除女性專屬的健康保障外，本商品額外提供宣告利率回饋機制，當宣告利率大於預定利率時，保戶可適度參與市場，獲得額外的增值回饋分享金，強化資產累積。在傳承規劃方面，「馨美好人生」提供身故保險金與分期給付機制，協助女性預先規劃資產傳承，強化家庭整體保障韌性。

國泰人壽表示，民眾對保險的期待已從單一保障，走向整合型財務風險規劃，「馨美好人生」不僅是回應此趨勢推出的創新商品，也是國泰人壽與彰化銀行攜手推出的第二張專屬商品。去年合作推出之「瓏盈人生」深獲保戶青睞，主打滿足保戶財富管理布局與樂齡退休規劃需求，兩支專屬商品均可於彰化銀行各分行洽詢。