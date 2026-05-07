南山人壽深耕健康平權 蟬聯遠見ESG企業永續獎首獎

南山人壽致力消弭健康不平等，連續三年執行「原鄉關懷列車：打造偏鄉永續健康網絡」計畫，深入原鄉部落，提升原鄉健康韌性與照護能量，於第22屆《遠見》ESG企業永續獎勇奪「公益推動組」首獎。這也是南山人壽繼去年以「支持醫務社工」奪下首獎後，再次從眾多參賽企業中脫穎而出蟬聯首獎殊榮，該獎項肯定南山人壽在推動健康平權上的卓越貢獻，及落實與社會共好的永續願景，發揮社會影響力。

秉持「永續健康」理念，南山人壽長期關注健康不平等議題，針對偏鄉醫療資源不足與健康識能落差，自2023年啟動「原鄉關懷列車」，南山人壽許下「10年走訪100個部落」的長期承諾，三年來已前進15個原鄉、30個部落，累計號召逾600人次的志工，服務逾6萬人次的原鄉民眾，逐步促進原鄉的健康平權。

「原鄉關懷列車」不只是前進部落做公益，更跳脫傳統公益邏輯，以系統性的資源整合包括醫療支持、健康促進、志工行動與數位科技四大支柱，不僅提供物資，更串聯醫院、當地原住民文化健康站（下稱文健站）與企業夥伴，積極改善部落醫療設備、強化民眾健康意識、串聯健康資源到原鄉，與合作醫院與衛生所攜手擴大舉辦義診及健康檢查，並支持經濟有困難或高齡長者到醫院就醫，並透過支持文健站遠距醫療健康促進課程提升原鄉長者健康識能與照服員的照護能力，深植原鄉健康力，此一跨越距離的守護，打造出具前瞻性與可複製的模式，展現社會創新與企業責任的新高度。

南山人壽董事長尹崇堯表示，保險的本質是「利他」，而「健康」是永續的根基，南山人壽盼成為「永續健康領航者」，藉由原鄉關懷列車行動，集結合作醫院及南山人壽健康守護圈的各方資源，建構具系統性與持續性的偏鄉支持模式，幫助縮小城鄉之間的差距。今年，南山更進一步升級「原鄉關懷列車」計畫，支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，將協助苗栗縣泰安鄉到台中市和平區14個北勢群泰雅族部落，優化日照及運動中心，協助強化部落在地長照共生服務模式，並連結資源發展特色觀光，改善部落經濟，讓原鄉文化能繼續傳承。

從醫療救助到社區共生，南山人壽以實際行動落實永續健康願景。展望未來，南山人壽將持續前進台灣各地原鄉部落，擴大原鄉關懷的覆蓋範圍與服務深度，並邀請更多夥伴加入，一起為消弭健康不平等而努力，共同為台灣打造更健康、更永續的社會。