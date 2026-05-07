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民眾收到偽冒郵件 國泰人壽獻策防詐3步驟呼籲別上當

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
近日有不法集團冒用國泰人壽名義，發送主旨為「保費重新計算退款」之偽冒釣魚電子郵件，國泰人壽再度提醒，民眾收到相關通知時，務必透過3步驟確認真偽。圖／國泰人壽提供
近日有不法集團冒用國泰人壽名義，發送主旨為「保費重新計算退款」之偽冒釣魚電子郵件，國泰人壽再度提醒，民眾收到相關通知時，務必透過3步驟確認真偽。圖／國泰人壽提供

近日有不法集團冒用國泰人壽名義，發送主旨為「保費重新計算退款」之偽冒釣魚電子郵件，要求民眾留下信用卡資料，若民眾未查、貿然依照指示留下資料，就掉入圈套落入詐騙陷阱！國泰人壽提醒民眾收到相關郵件時，請務必依3步驟辨識真偽：確認寄件人電子郵件網域、是否有限時內完成等急迫性文字，以及是否有引導點擊郵件內不明連結等。如有疑慮，可向國壽服務人員、國壽客服、警政署165反詐騙專線求證，都能即時為您荷包把關、避免受騙上當。

國泰人壽發現此事件後，第一時間透過國際RSA資安防護服務，對偽冒網站執行通報、斷鏈及下架處理，持續蒐集相關事證，配合檢警單位調查，共同維護客戶權益及公司商譽。也隨即啟動對應流程，於官方App、官方臉書粉專等平台發布提醒，更透過內部即時通訊機制，快速傳遞「小心詐騙 - 識別真偽官網」之畫面給客戶，積極宣導遏止民眾不慎落入詐騙圈套；同時也感謝知名作家於社群呼籲民眾別上當，分享自己收到郵件後，發現種種不合理情況，將如何辨識官網真偽、識破詐騙圈套等仔細說明，透過其影響力幫助更多人免於上當。

國泰人壽再度提醒，民眾收到相關通知時，務必透過3步驟確認真偽，首要是「確認寄件人電子郵件網域」，國泰人壽特別強調正版官方信件，均透過官方網域（如：service@cathaylife.com.tw）寄發，若郵件來自Gmail、Outlook等免費信箱，絕非官方郵件。其次，若內容出現「請於24小時內完成」等製造急迫感之文字、變造企業LOGO，甚至夾帶與業務無關資訊，皆屬典型詐騙手法。最後，國泰人壽辦理保單退費等相關作業，絕不會主動透過電子郵件要求保戶點擊不明連結，也不會要求於線上填寫信用卡號、密碼或變更匯款帳號，民眾千萬勿點擊相關連結。

為提升民眾對官方通路辨識度，國泰人壽已逐步導入「68168」專屬簡訊簡碼，未來重要通知將陸續透過該號碼發送。民眾若對保單帳務或收到之訊息有任何疑慮，請優先透過國泰人壽官方 App查詢，或致電24小時免付費客服專線0800-036-599（手機請改撥02-4128-010），亦可撥打警政署165反詐騙專線查證。

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