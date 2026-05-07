央行5/21起拍賣特殊號碼鈔券 累計賺逾8748萬

中央銀行今天宣布，第28期公開拍賣特殊號碼鈔券將於5月21日開跑，共153組、計6281張，券幣迷可別錯過。央行也公布，前27期拍賣淨收入達新台幣8748萬4969元，挹注國庫。

央行委請台灣銀行今年5月21日上午10時起至5月26日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓的特殊號碼流通鈔券共153組，計6281張。

新台幣鈔券是由前後各2個英文字母，以及中間6個數字組成。數字含有666666、888888、168168等特殊號碼鈔券，往往是央行拍賣的主角。

央行發行局局長鄧延達說明，自101年10月起拍賣特殊鈔券至今，截至第27期拍賣，拍賣總收入達1億2915萬9069元，扣掉面額及營業稅，淨收入為8748萬4969元。

鄧延達指出，近幾期市場反應熱絡，第24期與第26期均全數賣光，第27期則賣出近8成（約79.85%），因此本期拍賣數量僅略增。他認為，投標者多為收藏族群，部分收藏者需求可能已暫時滿足，市場需求偶有消化屬正常現象。

鄧延達補充，第27期拍賣總收入為642萬3669元，淨收入為346萬7970元，沒賣出的鈔券，後續期數會再拿出來拍賣。

央行第28期公開拍賣特殊號碼鈔券的活動即將舉行，鄧延達表示，台灣銀行將自5月11日至5月26日，於台銀網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，民眾可以上網查閱。

此外，為便利民眾投標及查詢，台灣銀行將在5月11日至5月13日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。