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臺銀「Green Go 520生日慶」開跑 綠行卡最高享5份520元慶生金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

五月溫馨時節，適逢臺灣銀行年度行慶，臺灣銀行推出綠行卡專屬活動「Green Go 520生日慶」，將行慶祝福轉化為實質回饋。活動自5月1日起至5月31日止，綠行卡持卡人於活動期間累計一般消費達指定條件門檻，即可依級距享有520元慶生金，每人最高可享5份，總回饋金額達2,600元。

臺灣銀行表示，本次活動不僅是行慶期間對卡友的回饋，更希望透過簡單、有感且具記憶點的活動設計，讓「520」成為臺銀與卡友共享生日祝福的溫暖符號，使金融服務不只是支付工具，也能成為日常生活的重要連結。

本次「Green Go 520生日慶」採免登錄、無名額限制設計，活動範圍涵蓋國內外一般消費且不限通路。舉凡日常購物、餐飲聚會、交通旅遊等多元消費場景，皆可輕鬆累積消費金額；達到指定門檻，即可依級距獲得對應份數之520元慶生金，回饋條件清楚明確，卡友無須額外登錄即可自動參與。

臺灣銀行指出，本次活動以簡單直覺且不限通路的參與方式，降低參與門檻，並引導卡友於活動期間將日常消費集中使用綠行卡，讓更多卡友在生活消費中體驗綠行卡的便利與實用價值。綠行卡自推出以來，即以「永續日常」為核心精神，透過獨特木質卡面設計，結合綠色通路加碼回饋，將環境友善理念融入日常支付場景。從綠色通路、低碳交通到公益參與，卡友在既有消費習慣中，自然實踐更友善環境的選擇。

臺灣銀行表示，未來將以客戶需求為出發點，持續優化信用卡產品權益，提升卡友消費體驗，使金融服務更貼近生活，讓永續成為生活的一部分。

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