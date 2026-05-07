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6,281張特殊號碼鈔券 5月21日開放網路競標搶收藏商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
第28期新臺幣特殊號碼鈔券拍賣，自5月21日開放網路競標。（圖:央行提供）
第28期新臺幣特殊號碼鈔券拍賣，自5月21日開放網路競標。（圖:央行提供）

中央銀行委託臺灣銀行辦理新臺幣特殊號碼鈔券拍賣，預計於5月21日上午10時起至5月26日上午10時止，採全程網路投標方式進行。本次拍賣標的包含壹佰元、伍佰元及壹仟元面額鈔券，共計153組、合計6,281張，提供收藏愛好者及民眾參與競標。

央行發行局局長鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣自第1期至第27期，拍賣淨收入達8,748.49萬元。此次拍賣為第28期。

央行指出，特殊號碼鈔券向來深受市場青睞，尤其具備連號、對稱號或特殊排列的鈔券，更具收藏與紀念價值。透過公開透明的網路競標機制，不僅提升交易便利性，也讓更多民眾有機會參與競標。

為利民眾事前了解拍賣資訊，台灣銀行自5月11日起於該行官網設置「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，開放查詢相關拍賣標的、投標方式及注意事項，並將持續公告至5月26日拍賣截止為止。

此次拍賣採網路投標方式，民眾無須親赴現場，即可透過線上平台完成投標程序，有助於提升參與便利性與市場流動性。

台灣銀行 央行 臺灣銀行

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