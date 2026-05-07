陳冲：數位金融時代 金融DEI對特殊族群更應該要到位

新世代金融基金會董事長陳冲今日發文強調數位化時代照顧金融弱勢的重要性，他直言很多金融機構已經流於表面DEI（多元、平等、包容），實質上卻不到位。以常見的自動提款機（ATM）而言，據統計全台有七成欠缺無障礙語音功能，對視障客戶構成困擾；而且因插卡位置未能統一，對想跨行使用的視障者，就要「摸索」半天，這些都顯見對特殊族群的照顧有待加強。

陳冲認為，金融機構的弱勢客戶，也許不是主要的利源，但是DEI尤其是「包容」，是展現氣度絕佳的場合，可惜有些從業人員，知其然卻不知其所以然，以致流於表面DEI，實質上卻不到位。除了上述的例子，陳冲表示甚至有媒體告知，還有營業據點有點字貼紙倒置情形，他批評那可真是「瞎摸了」。

陳冲說，最近他參加台大一項返校活動，其中團體攝影橋段，主持人喊到道南中學，並慎重其事表示係一特殊學校，有何特殊？只見僅有一人上台，原來是早年因越南排華，政府專為搬遷至台灣的越僑設立的學校，至於為何稱道南，則源自孔子家語中「吾道南矣」，典雅而意義深遠。

陳冲進而強調，特殊族群需特別處理，進入數位時代，又要有新同理心，舉凡手機APP如何下載、對視障族群如何導讀使用等，在在需要以往欠缺的思維，避免預設使用者是明眼人的迷思。這不是成本效益的問題，這是數位時代的DEI新課題，先賢所謂「吾道南矣」，只要有同理心，就不會成為「吾道難矣」。

說到道南，陳冲想起新加坡有一Peranakan Museum即設於當地道南學校舊址，Peranakan官方稱為土生文化，民間則俗稱娘惹文化，原意是指南遷華人因缺少女眷而與當地馬來人通婚後所生子女，其後更泛指外來人士與當地人通婚，不過主要仍係指華人的後代。新加坡因地理位置特殊，基於特殊時空背景，造就民族多元與文化的多樣性，為促進和諧，有利族群融合，乃有Peranakan Museum之設，介紹此特殊族群的源起、習俗、食物、語言及信仰，以消弭彼此間的誤會，設於道南學校舊址，也是用心良苦。

陳冲指出，建國於1965的新加坡，族群議題一直是敏感話題，時至今日，中文雖是民間使用最普遍的文字，華人也占七成以上，但依法其國語是馬來語，而中文只是四種官方語言之一，可以看出其中心照不宣的微妙。而對特殊族群如有特殊處遇，也是近二十年來，在全球常見的一種補償或衡平現象。

陳冲也觀察到，美國號稱民主國家，但某些族群早期並無完整的參政權。例如美國黑人雖因1870年憲法第15修正案，可享有投票權，但南部各州透過壓抑手段，例如識字測驗、祖父條款等，變相予以扭曲，直到1965年，通過Voting Rights Act立法，黑人方真正享有參政權。至於婦女參政，也是經長期爭取，於1920依憲法第十九修正案，賦予投票權，但真正全面實施，也是俟1965年立法後，才得遂行，論時間甚至還遜於中華民國。人雖生而平等，因性別、膚色、宗教、出身差異，各地有不盡公平的待遇，日積月累，人類因自慚自覺，漸而衍生出DEI觀念。

陳冲分析，在DEI耳熟能詳的時代，人盡皆知，是提供特殊族群立足點平等的機會，並非創造另種不平等，但有時推動過頭，反而失去美意，甚至引發反彈，產生逆向作用。最著名的實例，是川普在去年一月就職當天就結束DEI行政命令，在聯邦體系不再引用DEI原則，更顛覆的是，三個月內軍方有四名女性指揮官，包括兩名上將被解除職務，理由竟為「過分專注DEI政策」「支持DEI言論」，姑不論DEI執行是否矯枉過正，但作為革職理由，對族群和諧反而產生負面效果。

陳冲也指出，近30年來，金融界自省自覺氣氛強烈，尤其早期強調CSR、到後期轉型為ESG，進而主張DEI，都是想導正以往偏差的做法，例如早期基層金融機構，女性同仁婚後被迫離職，即是一例。隨時代進步，DEI觀念更延伸至各種Stakeholder，其中客戶自然是首要目標。