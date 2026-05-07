母親節保單健檢 安達人壽：透過防癌、意外、投資型 兼顧健康與財富

平時媽媽總是為家人的未來忙碌付出，從日常生活到長遠規劃，無不細心打理。趁著一年一度的母親節即將到來，安達人壽建議，不妨以節日為契機，主動為身邊的媽媽進行保單健檢，重新檢視現有保障是否充足，為未來生活建立更完善的防護網，讓媽媽的辛勞獲得最周全的守護。

在面對各類挑戰時，健康的身體是最重要的基礎。安達人壽「醫起守護防癌定期健康保險」提供完善的癌症保障，且特別針對女性常見重度癌症如子宮頸癌設有額外給付機制，進一步提升女性專屬保障。此外，該保險亦涵蓋續次癌症保障，能解決多數民眾擔心罹癌後無法再購買癌症保險的困境，當癌症不幸復發、移轉或新確診癌症時，能即時提供必要的財務支持，減輕患者及家庭的經濟壓力，讓媽媽們安心面對健康風險。

除了健康保障外，意外風險亦不容忽視，加上隨著高齡化社會來臨，跌倒、骨折或突發事故的風險也隨之增加，終身意外險能在這些不可預期的時刻，提供必要的保障與支持。透過安達人壽「鍾愛意生終身傷害保險」，可建立全方位的終身意外保障，無論是因意外導致住院、手術、重大燒燙傷、失能或身故，皆能獲得保障支持。保單保障期間最高至保險年齡101歲，可為媽媽不同階段提供安心依靠。

若想要協助媽媽達成優雅退休的目標，不妨選擇安達人壽「富貴大贏家投資型保單專案」來協助。透過保單的多項特色來建立退休規劃藍圖，例如可依自身需求及規劃，選擇年金或者壽險商品；投資部分有超過 900 檔精選標的提供選擇，並且可設定自動停利機制並提供投資管家主動通知服務，即便是每天行程滿檔的媽媽，也不會錯過落袋時間。

安達人壽近期推出「保障你的未來」品牌廣告，以「世界正在快速改變，你該如何應變？」為主題，提醒民眾在這個充滿變化的時代，為家人和重要的人預先規劃保障的重要性。作為外商領導品牌，安達人壽持續關注社會趨勢與客戶需求，運用專業洞察，提供多元且貼心的保障組合，協助每一位家庭成員因應長壽、科技進步及通膨等挑戰。母親節到來之際，讓我們用實際行動，為媽媽們規劃更完善的保障，無論面對任何未來都能安心無憂，享受被守護的幸福感。