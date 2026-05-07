渣打銀推保單融資與私募股權多策略基金 完善亞資拼圖

配合政府推動亞洲資產管理中心目標，渣打銀行持續針對高資產客群擴充多元財富管理方案，於7日正式在台灣推出保單融資（Policy Financing）服務。隨著該項服務的上線，渣打銀行成為目前台灣市場中，唯一一家外商銀行於地方資產專區同時提供保單融資、保費融資（Premium Financing）以及金融資產組合融資（Lombard Lending）等完整融資服務的銀行，並同時宣布與凱雷集團合作追加第二檔「未具證券投資信託基金性質」基金（Alternative Funds），進一步鞏固在高資產客戶與財富管理領域的市場領先地位。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，「渣打銀行持續以市場領先的財富管理方案，提供客戶多元且完整的產品選擇。無論客戶在流動性管理、資產傳承或風險分散上的需求為何，我們皆能提供相應且靈活的解決方案。隨著保單融資服務的推出，將進一步豐富渣打的整體產品組合，讓客戶在兼顧保障的同時，也能靈活運用資金，打造更全面且具彈性的財富規劃。」

本次最新上線的保單融資是以渣打客戶已持有且符合資格之具價值壽險保單為擔保，提供額度彈性具競爭力的融資方案，有助於高資產客群在不需大幅動用既有資產或影響長期保險規劃的前提下，滿足短中期資金需求，讓高資產客群在既有的「保費融資」選項之外，擁有更多的財務運用空間。

渣打銀行在2025年已推出保費融資服務，以專屬保單商品提供高資產客戶所需的保障並優化資金配置彈性與效率選擇，渣打也推出金融資產組合融資提供多種金融資產質押做為擔保，釋放長期資產價值；本次進一步延伸至保單融資，將補齊地方資產管理專區融資服務的最後一塊關鍵拼圖，進一步打造更完整的資金運用與流動性管理解決方案。

此外，渣打銀行宣布與凱雷集團旗下Carlyle AlpInvest攜手合作，推出第二檔「未具證券投資信託基金性質」基金，聚焦私募股權多策略基金，藉由專業團隊嚴謹的交易篩選與風險管理機制，為客戶在市場動盪時穩定波動範圍，尋求中長期資本增值空間機會。相較於傳統公開市場交易的資產，私募股權基金具備報酬來源多元、可參與企業長期價值創造等特色，適合作為高資產客群評估中長期資產配置的一環。