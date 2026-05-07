研究實力領先外資！凱基投顧一舉奪下 Extel 台灣最佳券商10項大獎

凱基投顧在最新揭曉的Extel(原《機構投資人》雜誌)2026年亞洲研究排行榜中，再度蟬連業界第一寶座，領先優勢更進一步擴大，一舉奪下台灣最佳本地券商(Overall Broker)、最佳研究(Research)、最佳銷售(Sales)與最佳企業訪問(Corporate Access)等四項第一名，同時囊括六項最佳產業研究員獎項，並有2名研究員入選台灣前10名分析師，專業實力傲視同業。

該獎項係由3,133名來自826個專業投資機構的基金經理人和分析師進行票選，遴選出亞太地區11個國家和地區的頂尖券商和分析師，凱基投顧多年來持續在此權威評比脫穎而出，顯示其專業分析和前瞻性觀點，獲得業界的高度評價。

今年再度榮獲「台灣最佳本地券商獎」殊榮，凱基投顧董事長朱晏民表示，凱基以本土券商的身份，與區域型外資券商同台競逐，由於台灣身處全球AI基礎建設供應鏈的核心，凱基憑藉深厚的在地優勢、扎實的供應鏈研究能力，以及廣泛的個股覆蓋，能夠相較於全球同業，為客戶提供更即時且更全面的投資洞見。本次榮獲多項第一名殊榮，再次顯示凱基在研究、銷售、企業訪問和交易方面的綜合能力。

在本屆20項產業研究獎項中，凱基投顧共獲得6項最佳研究員獎，為國內券商之最，內外資同業中亦名列前茅。其中，Albert Chen連續四年獲得台灣生技醫療產業最佳分析師、Jackson Chiang連續三年獲得台灣電信產業最佳分析師、Eric Shih第三次同時囊括台灣銀行業與保險業最佳分析師肯定，而Andrew Cheng與Tommy Lai則分別在網路與交通運輸業名列最佳分析師。

此外，Angela Hsiang與Felix Pan則分居台灣整體第五與第六名分析師。而此次共有20位凱基投顧研究員獲得票肯定，其中5位分別在地產、科技服務軟體、交通運輸及替代能源等四項產業，名列最佳分析師前三名，顯示研究團隊完整分析及專業深度，贏得客戶的長期信賴。

除了深受機構投資人肯定外，凱基投顧亦積極以數位化方式，將法人級研究內容轉化為一般投資人可易懂的專業資訊。每日推出的YouTube台股節目「凱基股股漲」，以即時、專業且淺顯易懂的內容廣受好評，繼去年第3季訂閱數突破10萬、獲頒YouTube白銀創作者獎後，目前訂閱數已成長至18萬，累計觀看次數突破1,000萬次，人氣持續攀升。看準美股近年投資機會與關注度顯著提升，凱基並於去年第4季推出雙週播YouTube財經節目「超美股感SHOW」，聚焦美股與全球金融市場，累計觀看數已突破22萬次，同樣深受投資人好評。

凱基投顧長期獲得投資人高度肯定，奠基在其扎實、深入、精準的研究分析與趨勢研判能力。例如今年農曆年前，台股甫突破3萬點之際，凱基投顧即基於台股企業獲利基本面強勁、估值具吸引力，獨排眾議提出台股指數今年有望站上3萬9千點的預測，並建議投資人積極布局，隨後台股果真於4月份驚奇突破目標關卡。凱基投顧最新報告亦指出，雖然台股達到4萬點後難免漲多震盪，但因台股今年企業獲利已上修至大幅成長4成的亮麗水準，台股後續往上空間仍可期。

凱基投顧將持續秉持金融專業和豐富經驗，提供專業國內外股市盤勢評論、產業分析及深入訪談報告，致力成為投資人資產布局最值得信賴的機構。